Campagne Présidentielle 2024 : Ghazouani en démonstration de force

Le coup d’envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin 2024, a été donné ce vendredi 14 juin à minuit.

Candidat à sa propre succession, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a réussi une véritable démonstration de force, en mobilisant plusieurs dizaines de milliers de personnes, au Stade Cheikha ould Boidiya, qui s’est révélé trop étroit, pour contenir l’immense foule. Résultat des courses, il y avait plus de monde dehors, que dans l’enceinte du

complexe sportif.

Dans la tribune officielle, on notait la présence de toute la crème du pays, notamment les membres du gouvernement, les directeurs généraux d’entreprises publiques, les hommes d’affaires les plus en vue……

Le candidat est arrivé sur les lieux à 00 heure 40 minutes. Il a été accueilli par un public en délire, avant de livrer un message à travers un discours fleuve.

Un document bilan, par rapport à la mise en œuvre des engagements de 2019, avec tous les chiffres matérialisant « les progrès dans les domaines économiques, notamment la lutte contre l’exclusion, grâce à « Taazour » avec multiples actions : Cash Transfert, Assurance maladie, logements décents…. ».

Après le passage en revue des réalisations, le candidat Mohamed Cheikh El Ghazouani a décliné les perspectives d’avenir, notamment le renforcement des actions de développement, de protection sociale et « une lutte sans merci contre la dilapidation des deniers publics ».