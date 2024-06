Cissé Mint Boide : "Nous avons mis en place une plateforme de gestion des opérations électorales"

Au cours de l’un derniers meetings de précampagne, tenu ce jeudi 13 juin, à l'ancien palais des congrès, sous le slogan " Consolider les acquis et sécuriser l'avenir", Cissé Mint Boide, ambassadrice à Washington, a déclaré que son initiative a confectionné, au cours des deux derniers mois, une plate-forme de gestion des opérations électorales au profit du candidat Mohamed Cheikh Ghazwani. Cette plateforme, précise-t-elle, "va contribuer, à travers ses coordinations régionales, au transport et à l'orientation des électeurs vers leurs bureaux de votes; c'est notre contribution pour la réussite puis la victoire du candidat des réalisations, Mohamed Cheikh Ghazwani" .

Pour l'ancienne ministre de la jeunesse et des sports, la réélection du candidat Ghazwani va contribuer à "maintenir les acquis du premier quinquennat et assurer l'avenir du pays". Un avenir de la jeunesse auquel le président candidat a dédié son second quinquennat, a souligné l' ex-ministre.

L'initiative, mise sur pied par l'ambassadrice de Mauritanie à Washington, rassemble plusieurs cadres issus des composantes et compétences nationales qui ont tous décidé d'apporter un soutien au candidat Mohamed Cheikh Ghazwani lequel "s'est battu, cinq ans durant, pour renforcer et consolider l'unité nationale, pour le développement économique et social du pays, pour sortir les couches les plus démunies de la pauvreté". Mint Boide a rappelé dans ce cadre la les discours référence et fondateurs de Ouadane et de Djeol". Enfin, profitant du meeting, elle a convié les membres de son initiative à honorer de leur présence, l'ouverture de la campagne de leur candidat, le vendredi 14 juin, à 0 h 00, au stade la capitale.

Signalons enfin que le meeting a été présidé par M. Mohamed Yahya Horma vice-président du parti INSAF, du fédéral de Nouakchott Ouest, Noureddine François..... Dans son mot, Ould Horma, après avoir félicité l' ancienne ministre, a invité les membres de l'initiative à poursuivre le travail et se battre pour la victoire de leur candidat.