De qui se moque-t-on?

Dans le cadre de sa contribution à la campagne électorale du candidat-président Mohamed ould Ghazouani, le patronat a décidé de mettre en place une commission de 13 membres qui comporte la ‘’fine fleur’’ des banquiers et hommes d’affaires que compte le pays. La commission, qui a déjà récolté un pactole substantiel en soutien à son candidat (on parle de 5 milliards mro mais le chiffre paraît exagéré), sera dirigée par une haute autorité qui sera chargée de coordonner les efforts des hommes d'affaires, soutenue par les coordinateurs régionaux dans tout le pays. Une initiative louable certes très normale quand on sait que le patronat s’est toujours rangé derrière le candidat du pouvoir. Seul bémol: au moment de faire la liste, nos patrons n’étaient pas assez pointilleux. Un ´´patron’’, qui n’en est vraiment pas un puisqu’il n’a aucune activité, figure en bonne place sur la liste. Poursuivi pour escroquerie, il faisait signer par son chauffeur de juteux contrats au nom d’une société fictive. On se demande d’ailleurs par quel tour de passe-passe il va verser sa contribution à la campagne électorale.