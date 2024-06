Brakna : Un meeting grandeur nature de Biram Dah Abeid à Bababé

Ce mardi aux environs de 19 heures, le candidat de la rupture, Biram ould Dah ould Abeid a organisé un meeting populaire à Bababé où les militants des communes d'El vore'a, de Bababé et de Hayré Mbar avaient massivement afflué. Une foule grandeur nature de jeunes femmes et hommes dont la tranche d'âge oscillait entre 18 et 35 ans attendait le candidat anti-système depuis le matin. Après le récital du saint Coran, le doyen Ball Mamoudou Jaavar de la Coalition Vivre- Ensemble, soutien de taille de Biram- président a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l'assistance. Le directeur de la campagne de Biram Dah Abeid à Bababé, Abdoulaye Thiam a incité les jeunes à aller voter massivement pour le changement incarné par B.D.A. Beaucoup d'autres intervenants ont abondé presque dans le même sens: Bâ Amadou Khassoum, Abou Bakry Moctar Dia et Zakaria ould Inthié de la commune d'El vore'a. Ce dernier a encore enfoncé le clou pour dénoncer les propos attribués récemment au maire de Bababé dans un enregistrement ou il s’attaque à une communauté. Le président Biram Dah Abeid prenant la parole a décrit la situation du pays et a demandé à la foule de voter massivement pour lui en vue d'un changement radical. Après Bababé,la caravane de Biram se rendra à Hayré, Seno Boussobé et Belel Ournguel avant de mettre le cap pour Niabina via Wan-Wan, Fondé Diéri et Mbagne.

Au moment où nous publions cet article, nous apprenons que la police de Kaedi a immobilisé un grand nombre de deux roues dont se servent les militants de Biram Dah Abeid pour leurs démonstrations de force.

Brahim Eli Salem

cp Brakna