Présidentielle 2024 au Hodh Elgharbi: Le staff du candidat Ghazwani ouvre le bal

Le coordonnateur régional de la campagne du candidat, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, dans la Wilaya du Hodh El-Gharbi, Isselmou Ould Sid'El Mokhtar, a tenu en présence du staff de la campagne ce mercredi 12 juin à Aioun une réunion élargie qui a regroupé les élus, cadres et acteurs politiques de la Wilaya.

Dans son discours, le Coordonnateur régional a lancé un appel du cœur aux différents acteurs les invitant à redoubler d'effort et à s'investir corps et âme pour assurer la réélection de notre candidat Mohamed Ould Ghazouani, a-t-il insisté au premier tour avec un score confortable et un taux de participation très élevé. Le coordinateur régional a mis en exergue le bilan du premier mandat, énumérant au passage les grandes réalisations dans les différents domaines. Pour y parvenir, le Coordinateur régional a exhorté les différents acteurs impliqués dans la campagne à intensifier le travail de mobilisation et de sensibilisation sur le terrain sur la base des méthodes innovantes pour « la réalisation de notre proncipal et unique objectif qui consiste en la réélection au premier tour de notre candidat Mohamed Ould Ghazouani. »

Ensuite, le coordinateur régional Isselmou Ould Sd'Elmoktar a présenté au participants les membres du staff de campagne dans ses différents démembrements au niveau régional et dans les Moughataas y compris ses membres de droit et représentants des partis de la majorité qui soutiennent la candidature du président sortant Mohamed Ould Ghazouani qui brigue un nouveau et dernier mandat de cinq ans comme le stipule la constitution de la RIM.

Moustapha Bechir

CP Hodhs