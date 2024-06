Brakna : Intronisation de l’Élimane de Mboon

Le samedi 25 Mai, des centaines de personnes venues de diverses contrées ont convergé vers Sarandogou à dix kilomètres au Nord-ouest de Boghé, pour prendre part à la cérémonie d'intronisation de l’Élimane de Mboon. L'heureux élu s'appelle El Hadj Mamadou Sada Kelly, issu de la grande famille maraboutique des « Kelly ». Rappelons que la province du Mboon qui appartient à la communauté des Halaybé est constituée de plusieurs villages : les trois Sarandogou (Diadiabé, Bababé et Djibéri), Gourel Boubou, Dioullom, Mbagnou, Afniyya, Niakaka, Mballadji, Ngorel et El Mabrouk. Ces différentes localités avaient la même tenue foncière traditionnelle aux côtés des Halaybé Demeth, l'autre fraction de la tribu.

La cérémonie d'intronisation a débuté vers 11 h dans le quartier de Sarandogou Djibéri, en présence de plusieurs personnalités coutumières, des notables et élus venus de divers coins du Brakna mais aussi du Sénégal voisin. Après la lecture de quelques versets coraniques, les organisateurs se sont attelés à installer confortablement leurs hôtes. On pouvait noter la présence d'une délégation des Oulad Ahmed, celle des Idjejba (alliés traditionnels des Halaybé), une autre de Sinthiou (village situé non loin de là mais sur la rive gauche), une autre venue de Noubaghia (Trarza).

Mohamed Abdallahi ould Haïbelty a invité les générations actuelles à s'inspirer de ce modèle légué par (nos) ancêtres pour construire une nation unie et solidaire. Il a rappelé qu'à l'époque où il était maire d'Aleg sous le règne de Maouiya, il avait dit à ce dernier que les populations du Brakna, de Bagodine à Dar El Barka en passant par Niabina, étaient de sincères patriotes. Puis le représentant de la communauté des Idjejba, Mohamed El Moustapha ould Mohamed Chfagha a mis l'accent sur l'alliance historique qui lie les Halaybés à sa tribu. « Nous sommes là pour perpétuer cette relation séculaire », a-t-il dit avant de lire quelques versets coraniques et des hadiths se rapportant à la solidarité et à la cohésion sociale.

Les représentants des Oulad Ahmed, Mohamed ould Boubacar, ancien maire de Chéguer, et Yacoub ould Achour, ont abondé dans le même sens en rappelant l'alliance tout aussi ancestrale entre leur tribu et les Halaybés, la comparant au blanc de l'œil et au noir de l'iris. Après cet échange d'allocutions, l'assistance a suivi un exposé présenté par l'historien Guèye Amadou Malal qui a livré une captivante rétrospective du processus qui a conduit au peuplement du Mboon et au titre d’Élimane Mboon. C'est vers 14h 15' que celui-ci a été investi avec un turban blanc noué autour de sa tête, sous les applaudissements nourris de l'assistance. Notons que la famille de Nango Bah a boycotté la cérémonie pour marquer son opposition au choix consacrant Mamadou Sada Kelly.

Brahim Ély Salem

CP Brakna