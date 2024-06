Dar El Barka/Boghé : Intenses activités politiques

Monsieur Diallo Mamadou Amadou, vice-président du Conseil régional du Brakna et ancien directeur adjoint du PAM a organisé et supervisé, du 10 au 29 Mai, en coordination avec les acteurs politiques, les notables et militants locaux de l'INSAF, plusieurs activités liées à l'enrôlement, à la sensibilisation et à la mobilisation des militants et partis de la majorité présidentielle pour le soutien à la candidature et à la victoire éclatante de SE Monsieur le Président Mohamed El Cheikh Ghazouani au premier tour. Monsieur Diallo a pris en outre l'initiative d’organiser une réunion technique et politique avec les maires des communes de Dar El Barka et Ould Birom pour préparer une stratégie conjointe, franche et sincère, afin de sensibiliser les militants des partis de la majorité présidentielle sur toute l’étendue de leurs communes. Tous deux membres du PUD, les deux maires ont confirmé avoir reçu des instructions de leur hiérarchie politique pour soutenir la candidature du président de la République jusqu’à sa victoire.

Dans le même sillage, un dîner-négociations-débat pour le retour massif des acteurs politiques et militants de la ville d’Ould Birom à l’INSAF a été organisé et animé le 24 Mai par monsieur Diallo Mamadou Amadou au profit des cadres, acteurs politiques, notables, chefs de village et divers militants, notamment des femmes et des jeunes, visant à les informer de cette nouvelle dynamique. Après des débats sur le retour de tous les militants de l’INSAF et le programme du président de la République, tous les militants présents ont annoncé leur retour audit parti sans condition et promis sans réserve de voter pour leur candidat. Le 26 Mai, au cours d’une assemblée générale où siégeait le maire de la ville, cette nouvelle donne a été actée et les cadres et acteurs politiques se sont engagés à apporter des facilités d'enrôlement et de logistique pour le changement et de la récupération de la carte nationale d'identité de tous les militants au bureau d'enrôlement de Dar El Barka.

Brahim Ely Salem

CP Brakna