Éliminatoires Mondial 2026 : le Soudan s’offre la Mauritanie à Nouakchott Après avoir surpris la RDC (1-0) en Novembre dernier, le Soudan a récidivé en s’offrant la Mauritanie (2-0) à Nouakchott pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Soudanais ont vite douché les ardeurs de leurs hôtes en ouvrant le score dès le début du second quart d’heure (15’) par Saïfeldin Bakhit, servi par Ramadan Agab. Les hommes d’Amir Abdou concédaient un deuxième but juste au début de deuxième demi-heure de jeu (30’), sur une action où le défenseur Aly Abeïd marquait contre son camp. Malgré une attaque formée d’Aboubakary Koïta et Aboubakar Kamara, les Mourabitounes n’ont pas pu trouver le chemin des filets, comme lors des deux premières journées de ces éliminatoires.

Mondial 2026 (qualifs) : les Mourabitounes concèdent un second revers d’affilée

Dos au mur après la défaite face au Soudan (0-2) jeudi dernier et contraints au rachat, les Mourabitounes ont enregistré, dimanche après-midi, à Cheikha Boïdiya, leur second revers d’affilée en s’inclinant face aux Lions du Sénégal ( 0-1), dans le derby des voisins. Les Mourabitounes avaient pourtant affiché d’entrée de bonnes intentions, hélas guère suffisantes pour remporter les trois points de la victoire.

Avec le soutien du public qui a afflué en masse et donné de la voix, les hommes d'Amir Abdou entraient comme prévu dans la partie avec beaucoup de mordant, bousculant des Sénégalais toujours privés de Sadio Mané. Pape Ibnou Ba était le premier à se présenter face à Édouard Mendy qui remportait son duel, avant d'être suppléé par sa barre quelques minutes plus tard, sur un coup franc d'Aboubakary Koïta. Les hommes d'Aliou Cissé avaient eu chaud mais pouvaient compter sur leur qualité technique pour amener le danger à tout moment.

Servi par Iliman Ndiaye, Habib Diallo se heurtait ainsi d'abord à Niasse. Une poignée de minutes plus tard, profitant d'un centre soudain de Pape Matar Sarr, l'ancien buteur de Strasbourg prenait sa revanche et trompait le portier local d'une puissante tête à bout portant (0-1, 27’). En raison peut-être de la forte chaleur, le second acte se révélait moins spectaculaire. À la retombée d'un ballon repoussé par Niasse, Ismaïla Sarr pensait toutefois inscrire le but du 2-0 mais celui-ci était refusé en raison d'un hors-jeu litigieux. En face, Edouard Mendy sortait l'arrêt qu'il fallait face à Aboubakry Koïta, avant qu'Abdellahi Mahmoud ne manque une énorme occasion dans la foulée. Distancés, les Mourabitounes occupent désormais la dernière place du groupe B et font déjà le deuil de la qualification pour le Mondial.

Le président de la FBBRIM reçu en audience par le DG de Tasiast

Monsieur Youssouf Fall, président de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball (FBBRIM) a été reçu en audience, le dimanche 9 Juin 2024, par monsieur Afjal Hashim, vice-président et Directeur général (DG) de la société minière Kinross Tasiast Mauritanie Limited (SA). L'entrevue qui s'est déroulée à Tasiast fut l'occasion pour monsieur Fall de remercier le DG et son équipe pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, lors du premier tournoi de basket-ball de Tasiast où il était venu accompagner une équipe féminine. Après avoir constaté une similitude dans les valeurs et objectifs visés par les deux institutions, notamment en matière de promotion des jeunes, d'autonomisation des femmes, du vivre ensemble et de la protection de la santé des individus, les deux hommes ont décidé de poursuivre la concertation en vue d'une meilleure collaboration dans ces domaines.

Coupe 2024 du Président : les affiches des quarts connues

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales s’est tenu le mercredi 5 Juin. Finaliste malheureux de l’édition 2023, l’AS Douanes défiera le FC Tevragh Zeïna. Le vainqueur de cette confrontation va en découdre avec le vainqueur de l’ASAC Concorde-AS Garde. Derby du Nord au menu, avec l’opposition mettant aux prises l’AS SNIM au FC Nouadhibou, détenteur de l'édition 2023. Relégué en Super D2, l’ASAC Concorde tentera de se racheter face à l’AS Garde qui s’est maintenu in extremis. Enfin, l’AS Pompiers affrontera FC Chemal. Le vainqueur de cette rencontre va se mesurer au vainqueur du match AS SNIM-FC Nouadhibou.

Préparatifs JO 2024 : le président du CNOSM rend visite à l’athlète mauritanienne

L’athlète mauritanienne Bouha Sidi continue sa préparation aux Jeux Olympiques Paris 2024. Le mercredi 5 Juin, le président du CNOSM, monsieur Abderrahmane Ethmane, s’est rendu au Stade Olympique pour s’enquérir des conditions de travail de la représentante de la Mauritanie, avant de rencontrer son staff d'entraîneur supervisé par Maryam Soumaré. Monsieur Ethmane a exhorté Bouha à continuer de travailler sérieusement, afin de bien prépa rer cette importante participation, en soulignant la volonté du CNOSM de lui offrir les meilleures conditions possibles d’entraînement. Le président du comité olympique a également remercié l'ancienne athlète Maryam Soumaré pour l’effort et le travail qu'elle abat pour aider notre représentante aux Jeux.

Tacko Diabira : meilleure buteuse au Sénégal

L’internationale mauritanienne de football Tacko Diabira, sociétaire de Dakar-Sacré Cœur, est la meilleure buteuse du championnat féminin sénégalais, avec 16 buts et 9 passes décisives en 19 matchs cette saison. Championne du Sénégal (2022-2023), Tacko avait claqué un quintuplé la semaine dernière face à l’AFA Grand Yoff, lors de la 21e journée de D1 Féminine. L'attaquante mauritanienne avait rejoint en Janvier 2021 l’écurie dakaroise.

FBBRIM-FIBA : Démarrage du FIBA National Youth Camp

Le lundi 10 Juin, le président de la Fédération mauritanienne de Basket-ball (FBBRIM), monsieur Youssouf Fall, a supervisé le démarrage du FIBA National Youth Camp à la Maison du Basket. Organisé par la FBBRIM en collaboration avec la FIBA Afrique, ce camp va regrouper six jours durant trente-deux jeunes (seize garçons et seize filles). L’expert-instructeur FIBA, monsieur Moustapha Amadou Keïta, le dirigera. Dans son discours prononcé pour la circonstance, monsieur Youssouf Fall a rappelé les efforts engagés par son association dans la formation de ressources humaines qualifiées (formation des arbitres, des Officiels de Tables de Marque (OTM) et la digitalisation des rencontres des différentes compétitions nationales. À ses yeux, un gage de réussite. « La modernisation de l’administration constitue le premier axe de développement du plan stratégique de la FBBRIM visant à améliorer la gouvernance. […] Un pas vient d’être franchi dans le système de gestion. […] Je suis certain que ce stage animé par l’expert instructeur FIBA sera fructueux. » S’adressant aux participants, monsieur Fall les a exhortés à l’assiduité avant de leur souhaiter un plein succès vers le haut niveau.

Madame Mariam Kane, vice-présidente du CNOSM et représentante de son président Abderrahmane Ethmane, a exprimé pour sa part le plaisir qu’elle ressent, en tant qu’ancienne basketteuse, de revenir à la Maison du Basket. Elle a invité les entraîneurs stagiaires à mettre d’autant plus du leur durant ce stage que « les moyens ne manquent pas, seule la volonté pourrait faire défaut ». Il est essentiel pour les entraîneurs, a-t-elle ajouté, de démontrer leur leadership et faire avancer les choses, soulignant que le forum africain de mini-basket a permis de démontrer et de relever le niveau des filles. Et la vice-présidente du CNOSM de convier les stagiaires à capitaliser la formation pour eux-mêmes et pour les jeunes talents.

Quant à l’expert FIBA, monsieur Michaël Hamenet, il a mis l’accent sur les raisons qui ont poussé la FIBA à mettre en place ce programme de développement focalisé sur trois axes : matériel ; formation des cadres techniques et détection des jeunes talents. Il estime que le forum de mini-basket a permis d’élargir la masse de pratiquants. « Il y a la ressource, il faut mettre du cœur pour la développer par l’apprentissage, en formant les acteurs du développement du basket. Construisons tous ensemble la passion et montrons aux jeunes cette possibilité ! » De son côté, l’instructeur FIBA, monsieur Moustapha Keïta, a mis en exergue les lignes directrices du FIBA Youth Camp qui constitue à ses yeux un « camp de développement » visant à détecter les jeunes joueurs, à développer les techniques de détection et de performance. Après avoir dirigé plusieurs stages à l'extérieur, monsieur Keïta s’est dit heureux de revenir chez lui et former des entraîneurs.

Formation et détection de talents

Le FIBA National Youth Camp est un camp d’élite qui se déroule sur six jours, supervisé et encadré par deux experts (Keïta et Michaël Hamenet) de la FIBA. La première partie sera dédiée à la formation d’une vingtaine de coachs locaux issus de Nouakchott et des régions de l’intérieur. La seconde partie sera plutôt axée sur la formation et le développement de trente-deux jeunes joueurs adolescents (filles et garçons de 14, 15 et 16 ans). Les séances théoriques se dérouleront à la Maison du Basket et les pratiques sur le terrain de l’ISJS de Nouakchott. Les meilleurs joueurs et joueuses seront sélectionnés à l’issue du camp par les entraîneurs.