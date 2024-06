Présentation

Le site Web myceni.com présente un risque de sécurité important pour l'intégrité du système d'inscription des électeurs en raison d'une manipulation potentielle du gouvernement facilitée par le site. Un ministre actuel du gouvernement et sa société servent de seuls gardiens de la plateforme, ce qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle falsification et au manque de transparence du processus électoral.

Description du risque

L'accès du gouvernement à myceni.com lui donne la possibilité de manipuler le système d'inscription des électeurs, influençant potentiellement les résultats des élections. Avec le contrôle exclusif du site, un ministre en fonction et sa société ont les moyens de modifier les données des électeurs, de supprimer les inscriptions ou de créer de fausses entrées, jetant ainsi le doute sur la crédibilité du processus électoral.

Recommandation

En tant qu'expert en cybersécurité, je recommande de procéder à un audit indépendant de la base de données du site pour vérifier l'intégrité du système d'inscription des électeurs. Un examen indépendant permettra de garantir qu'aucune falsification ou modification non autorisée n'a eu lieu, préservant ainsi la transparence et l'équité du processus électoral. Il est essentiel d’établir des freins et contrepoids pour empêcher l’ingérence du gouvernement et défendre les principes de démocratie et de confiance dans le système électoral.

Un spécialiste en cybersécurité