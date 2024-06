Légion d’Honneur pour Bouamatou : Un philanthrope mauritanien à l’honneur

La France a eu raison d’honorer Mohamed Ould Bouamatou ce Jeudi 6 Juin 2024 et les mauritaniens applaudissent cette distinction. En recevant l'insigne de chevalier de la Légion d'Honneur, Bouamatou voit son nom, déjà synonyme de générosité et de dévouement en Mauritanie, briller davantage sur la scène internationale. Cette distinction prestigieuse consacre l'importance de cet homme d'affaires, dont l'engagement envers les œuvres de bienfaisance est unique dans le pays.

La Fondation Bouamatou est reconnue pour ses nombreux projets caritatifs, tels que son Hôpital Ophtalmologique, où des soins de qualité sont prodigués gratuitement aux personnes présentant une déficience visuelle. Cet établissement est incontournable, offrant des traitements indispensables aux plus défavorisés.

De plus, la Fondation a permis via son programme de bourses scolaires, au cours des trois dernières décennies, l’accès de centaines d’élèves et étudiants de tous horizons à une éducation digne de ce nom. Ces bourses ont joué un rôle crucial dans l'amélioration de l'éducation en Mauritanie, puisqu’elles ont donné à de nombreux jeunes l’opportunité d’aspirer à réaliser leurs ambitions.

La décoration de Mohamed Ould Bouamatou par l'État français ne souligne pas seulement son action en faveur de la francophonie, mais aussi ses contributions significatives aux causes humanitaires. Cependant, il est important de noter que ses réalisations vont bien au-delà de cette reconnaissance.

En Mauritanie, Bouamatou a continuellement œuvré pour les populations les plus démunies, sans aucune distinction tribale ou ethnique. Son travail a eu un impact positif et durable sur la vie de nombreux Mauritaniens, méritant ainsi une reconnaissance nationale officielle.

Comme le disait Victor Hugo, "Être bon, c'est donner plus qu'on ne peut". Mohamed Ould Bouamatou incarne cet idéal, donnant sans compter pour le bien-être de ses compatriotes. Malgré l'exil et l'injustice dont il a été l'objet pendant plus d'une décennie à cause du pouvoir précédent, il a poursuivi sans relâche ses œuvres de bienfaisance, démontrant une résilience et un dévouement exceptionnels. Il est donc temps que la Mauritanie honore Mohamed Ould Bouamatou pour son immense contribution au bien-être de la nation. Une décoration officielle de la part de son pays serait un geste approprié pour reconnaître et célébrer son dévouement inlassable et ses innombrables réalisations en faveur des plus démunis.

Bouamatou symbolise l'idéal de l’altruiste qui donne sans attendre en retour, et sa reconnaissance nationale serait non seulement un hommage à son travail, mais aussi un encouragement pour d'autres à suivre ses pas dans le service à la nation.

Mohamed Chrife Ould El Gharabi

Juriste et ancien commissaire de police