Sebkha: Le maire bat la mobilisation

Les militants et sympathisants sont venus de tous les coins de la commune et d'autres quartiers de Nouakchott. Ce fut une véritable démonstration de force de l'édile, venue clore une série de meetings des acteurs politiques de cette commune tombée dans l'escarcelle d’INSAF, en mai 2023. Ba Ismaila a profité de l'occasion pour remercier le public venu en grand nombre et leur a demandé de voter la Balance c'est-à-dire pour le candidat d’INSAF, le 29 juin 2024, au 1er tour, car "voter Ghazwani, c'est soutenir la mairie de Sebkha, c'est voter pour un meilleur avenir de la jeunesse", a-t-il souligné avant d'ajouter que le président Ghazwani a dédié son second mandat à la jeunesse. Il a enfin félicité les nombreuses femmes, les jeunes et tous les acteurs politiques de la commune.

Plusieurs autres orateurs ont pris la parole. D'abord, le secrétaire général de la section INSAF, N'Gaide Abdoulaye Abass. Le Dg de l'ANAC a félicité les acteurs politiques de la commune pour la réussite de la mobilisation, il les a encouragés à la traduire dans les urnes, le 29 juin, en faveur du candidat Mohamed Cheikh Ghazwani. Il a enfin vanté les réalisations du premier quinquennat du président candidat.

A leur tour, le fédéral de Nouakchott Ouest, le coordinateur de "Jeunesse, avenir de Sebkha", le vice-président du conseil régional de Nouakchott, la députée de Sebkha ont tous salué les intenses efforts du maire pour le développement de la commune de Sebkha, pour avoir permis d'arracher cette commune des mains de l'opposition. "Sebkha n'est plus le bastion de l'opposition", s'est félicité, Idoumou Abeidellah, vice-président du Conseil régional de Nouakchott. La députée Rabi Haidara a pour sa part salué les femmes qui répondent toujours présentes et honorent leurs engagements.

M. Bakayoko, responsable de la jeunesse espoir de Sebkha a indiqué que la victoire du candidat Ghazwani à Sebkha ne "fait l'ombre d'aucun doute, la victoire de 2023 est un signe précurseur".

Pour sa part, le secrétaire général du ministère du commerce, Gueye Elhadj, responsable de la jeunesse a salué les efforts du maire de la commune et a adressé une mention spéciale a la jeunesse de Sebkha. "Nous avons gagné la mairie, la région et la députation en mai 2023, nous devons rééditer cet exploit en octroyant la victoire par KO au président Ghazwani, au 1er tour’’. Pour le Sg, les jeunes de Sebkha doivent prendre la main tendue du président de la République qui lui a dédié son second quinquennat.

Ce meeting a été présidé par le coordinateur INSAF, M. Lam Moctar Alhousseinou qui s'est réjoui de la mobilisation réussie de Sebkha qui « nous a habitués à ces démonstrations, nous félicitons le maire et l'ensemble des acteurs politiques ». M. Lam a invité les militants et sympathisants à voter massivement pour le candidat Ghazwani afin de lui permettre de poursuivre le travail enclenché depuis 2019.

Tous les orateurs ont appelé à l'unité des rangs, à battre campagne ensemble. Ils n'ont pas manqué de saluer aussi le travail du secrétaire général de la section, M. N'gaide Abdoulaye pour avoir fortement contribué a "rassembler l'ensemble des acteurs politiques, grâce a son indépendance d'esprit et à ses grandes capacités d'écoute et de conciliateur."