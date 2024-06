Star en fête: attraction inédite  à la station du Stade olympique

La station Star Oil du Stade olympique a été, Samedi 8 juin, au centre d’une attraction inédite. Cadres et managers de la société Star Oil se sont donné rendez vous, pour une animation en station. Plaçant ses clients au centre de son action, Star Oil entendait à travers cette animation en station qui se poursuivra dans les semaines à venir, ‘’ partager l’énergie contagieuse de sa clientèle et à vivre une expérience de vente active comme aucune autre’’. Il s’agit, explique M.Nasser Maïga, directeur commercial, de la junior mauritanienne, de ‘’créer de la proximité avec nos clients, leur montrer qu’ils sont au cœur de notre intérêt et de notre attention’’. Les managers et les cadres de Star Oil ont accueilli tout au long de la soirée avec enthousiasme les clients et célébré avec eux cette occasion spéciale.

Durant cette soirée qui a suscité un engouement des clients qui ont afflué tout au long de l’événement, des offres spéciales exclusives leur ont été proposées à savoir le service essuie-glace et sous capot. Les clients se sont imprégnés de la politique commerciale et de marketing de Star Oil services, en termes d’accueil, de guidage et de top service. Les clients qui ont fait le plein ou acheté une quantité importante de carburant, se sont vus offrir par Star Oil des gadgets. Pour ceux qui ont payé des lubrifiants, Star Oil leur a offert gracieusement le service capot en leur prodiguant des conseils sur le niveau d’huile, de la pneumatique ou du liquide frein.

Durant cette animation en station, deuxième du genre au cours de cette année, des offres de produits à prix promotionnels avec la possibilité de gagner des cadeaux avec l’achat de ses articles ont été présentées aux clients. Avec des offres spéciales exclusives et des récompenses, Star Oil a illuminé la soirée de ses clients qui ont remporté des cadeaux sensationnels exprimant leur joie et fidélité à Star Oil. Rendez vous est pris pour la prochaine animation.