ARR Sounou Ligguey Ndiago et sympathisants soutiennent Ghazouani

Le mouvement ARR Sounou Ligguey Ndiago et ses sympathisants ont exprimé leur soutien’’ sans réserve ‘’, au candidat Mohamed Ould Ghazwani lors d’un rassemblement, samedi après-midi (8 juin) dans une salle de spectacles à Sebkha. Ce choix est justifié, indique le mouvement, par le fait ‘’que durant son mandat, le président Ghazouani a fait beaucoup d’efforts pour la stabilité du pays, le développement des infrastructures, la couverture sanitaire (CNASS) et a tenu l’économie intacte malgré les multiples crises durant son premier mandat (Covid-19, guerre Russie-Ukraine et celle d’Israël-Palestine).

Dans une déclaration de presse, le mouvement ARR Sounou Ligguey Ndiago et ses sympathisants ont rappelé la vocation du village de Ndiago.’’Composés de 70% de pêcheurs, les habitants de cette localité ont toujours participé au développement du pays, depuis son indépendance jusqu’à no s jours. En effet, depuis les premières arrivées des pirogues en 1962 pour satisfaire les besoins en poissons en passant par la lutte contre la pauvreté durant les événements de 1989, Ndiago a participé de façon continue non seulement au ravitaillement du pays en poisson mais aussi à la formation (de pêcheurs, mareyeurs, vendeuses de poissons et transformatrices) et à la création d’opportunités d’emploi’’, fait remarquer la déclaration.

‘’Et avec la demande incessante de consommation de poisson, nous avons démultiplié nos efforts à travers le développement de nos outils de production pour répondre à la sécurisation alimentaire et à la création d’emplois et faire développer l’exportation par le biais de nos usines de frais, de congélation, etc’’, souligne la déclaration.

‘’C’est dans ce cadre que nous magnifions les efforts incessants de l’Etat à travers les règlements des différents problèmes et la mise en place de conditions propices et de protection des outils de production (usines frais et usine de congélation) sans lesquelles la production ne va pas se développer’’, poursuit la déclaration. ‘’Pour ces multiples efforts, AAR Sounou Liguey de Ndiago et sympathisants ont décidé de soutenir sans réserve le candidat Mohamed Cheikh Ghazwani pour l’élection présidentielle du 29 juin 2024’’.

Issa Mustapha Diop, président de la coopérative des sennes tournantes, a magnifié le mandat écoulé du candidat Mohamed Cheikh Ghazwani. Ce qui pousse les adhérents de sa coopérative à solliciter une réélection du Chef de l’Etat. Pour sa part, M.Abdoul Karim Dièye, vice-président FNP et secrétaire général s’est réjoui de la forte mobilisation des adhérents du mouvement durant ce rassemblement les incitant k’à faire preuve de dynamisme lors de l’élection présidentielle en votant massivement pour le candidat Mohamed Cheikh Ghazwani’’. Il a passé en revue les réalisations entreprises par le président de la République, durant son premier mandat dans divers domaines particulièrement dans les secteurs de la pêche et du développement social.

Quant à M.Pathé Hacen Teuw, président des pêcheurs, il a mis en exergue les actions initiées durant le mandat écoulé du candidat Ghazwani au profit de la corporation des pêcheurs artisanaux et les réalisations entreprises à Ndiago destinées à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Mam Yacine Sall, présidente de la coopérative Takou Liguey s’est appesantie sur les initiatives bénéfiques visant à améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail des femmes évoluant dans le secteur de la pêche artisanale. Elle a appelé les adhérentes de sa coopérative à élire dés le premier tour le candidat Mohamed Cheikh Ghazwani.

Ibrahima Sarr, président de la FLPA (Fédération Libre de la Pêche Artisanale), a exprimé sa satisfaction suite à la mobilisation des membres du mouvement non sans les appeler à persévérer l’unité dans leurs rangs pour réélire triomphalement le candidat Mohamed Cheikh Ghazwani. M.Sarr n’a pas manqué de souligner les efforts déployés par l’Etat dans l’amélioration des conditions de vie et de travail des pêcheurs artisanaux. Le chef de village de N’Diago, M.Mass Fall a abondé dans le même sens conviant les populations de sa localité à voter en masse pour la candidat de la majorité. Enfin, le coordinateur du parti Insaf , M.Alwat Baba Ahmed a remercié les membres de AAR Sounou Liguey pour leur mobilisation et le soutien apporté à la candidature du président Mohamed Cheikh Ghazwani les appelant à mener une large sensibilisation pour permettre à leur candidat de remporter dés le premier tour l’élection présidentielle.