Dar Naim : Lancement de  la campagne Zéro déchets

L'Association Mauritanienne pour l’Environnement et la Solidarité (AMES ) a lancé samedi et dimanche, en collaboration avec la Société Mauritanienne de Traitement des déchets, une vaste campagne d’assainissement placée sous le signe #darnaimzerodéchets au sein des secteurs 16 et 18 de la Moughataa de Dar Naim. À travers cette campagne, Mme Lô et les membres de son association entendent sensibiliser les riverains sur l’importance de vivre dans un environnement sain et Propre. ’’Cette action entre dans le cadre d’une initiative innovante conduite avec la population locale bénéficiaire directe, appuyée de jeunes volontaires filles et garçons des différents quartiers’’, a déclaré Mme Fatimetou Lô, présidente de l’AMES. A travers cette action, l’AMES entend prendre les devants avant l’hivernage en procédant à la sensibilisation des populations confrontées l’an dernier à des eaux stagnantes.

‘’Il s’agit d’une action qui contribue d’une part à la mise en œuvre des politiques nationales d’assainissement et de santé publique et un complément opérationnel à l’effort local des autorités municipales, ne disposant pas souvent, des ressources financières et matérielles pour pouvoir assurer un assainissement parfait au profit des populations’’, ajoute Mme Lô.

La campagne de nettoyage vise la lutte contre l’insalubrité, et la réduction des conditions favorables à la diffusion des maladies liées aux stagnations des ordures, des déchets liquides et solides. Cette campagne a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants de Dar Naim, à travers la mise en place d’un service d'assainissement durable, intégré dans la filière d'assainissement de la Commune.

Le lancement de la campagne s’est déroulé en présence du chef de service de la société civile à la commune de Dar Naïm, M.Sidi Ould Salem.

A l’issue de cette campagne, l’AMES espère que les populations résidentes déjà sensibilisées à l'hygiène et à l'environnement soient prêtes à s’investir dans l'assainissement. Mais aussi que les acteurs locaux soient renforcés dans leurs rôles et responsabilités en assainissement et assurent une exploitation et un suivi efficaces des services d'assainissement.