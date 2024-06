Rencontre fructueuse  entre bureaux de l’ISEMS de Mauritanie et du Sénégal

Les bureaux exécutifs des deux sections de l’Initiative pour la Sauvegarde de l’Entente entre la Mauritanie et le Sénégal (ISEMS) ont tenu une réunion samedi 8 Mai, à Nouakchott, suivie d’un cocktail organisé en présence d’un large aréopage de personnalités, dans la soirée.

Cet événement s’est déroulé en marge de la visite en Mauritanie d’une délégation de l’ISEMS Sénégal, conduite par sa présidente, Mme Maimouna Diagne Alkhayri.

Un conclave à l’issue duquel les deux (2) instances « ont renouvelé l’engagement et la détermination de l’ISEMS à contribuer davantage à la consolidation des liens historiques entre la Mauritanie et le Sénégal », annonce un communiqué de presse distribué au terme d’une réception, organisé dans un hôtel de Nouakchott.

Les deux (2) sections « ont discuté et adopté un plan, avec des actions identifiées, qui permettront de jeter les bases d’une fructueuse coopération ».

Dans le même état d’esprit « les bureaux de l’ISEMS ont salué les l’engagement des autorités à consolider les relations entre les deux pays, et leur volonté ferme d’y parvenir, dont la preuve est l’accueil réservé au président du Sénégal, qui par ailleurs, a choisi la Mauritanie, pour sa première visite officielle hors du territoire national ».

Ainsi, l’initiative « salue vigoureusement, la décision des autorités du Sénégal de lever les taxes douanières sur le bétail mauritanien, en perspective de la tabaski et celle de la Mauritanie,

de renouveler l’octroi de licences de pêche aux artisanaux sénégalais. Tout comme elle se félicite également de la concertation sur la gestion et l’exploitation du gaz ».

Plusieurs discours ont été prononcés à l’occasion de la rencontre, parmi lesquels celui de l’ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, M. Birame MBagnick Diagne. Le diplomate est revenu sur les liens solides entre les deux pays « tissées par la géographie, l’histoire, le sang, la religion, la culture, et renforcées désormais par la convergence des intérêts stratégiques » liés à l’exploitation commune du champ gazier maritime

transfrontalier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) et la construction du pont sur le fleuve à Rosso.

L’ambassadeur a enfin annoncé la tenue prochaine, d’un Forum d’Affaires entre la Mauritanie et le Sénégal, à la mi-juillet, qui mettra en place un Conseil d’Affaires, pour booster les échanges dans tous les domaines d’activités.