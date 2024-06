Présidentielle: La CENI ouvre 4 nouveaux bureaux de vote aux USA

Aux États Unis, au terme du recensement administratif à vocation électorale (RAVEL), le nombre d’inscrits s’élève à 4583, alors qu’il était de 2600, lors des élections municipales, régionales et législatives de mai 2023. C’est le résultat d’un effort de sensibilisation, effectué par l’équipe dirigée par Bâ Amadou Bocar qui vit chez l’oncle Sam et connaît la répartition de ses compatriotes. Les équipes se sont rendues dans les différentes circonscriptions où vivent d’importantes communautés mauritaniennes pour les sensibiliser. Il faut signaler que le temps du RAVEL pour la présidentielle était très court alors qu’il avait été prorogé de 15 jours en 2023, certains membres de l’équipe ont accusé du retard à cause de la délivrance de leurs visas.

Outre l’augmentation du nombre d’électeurs, la CENI a également accédé à la requête des citoyens en renforçant et en créant 4 nouveaux bureaux de votes, en concertation entre le président de la CENI USA et les communautés mauritaniennes. Ces quatre bureaux sont implantés à Washington, New York, Cincinnati, Kentucky et Louisville. Ils viennent renforcer les 6 bureaux existants. En effet, lors de sa première tournée de sensibilisation, une partie de la communauté mauritanienne vivant aux USA avait exprimé le souhait de voir la CENI ouvrir de nouveaux bureaux pour leur éviter des déplacements vers d’autres circonscriptions pour accomplir leur devoir civique. Des désagréments qui impactaient négativement le taux de participation. La requête avait été rapidement transmise à la direction nationale de la CENI, laquelle a satisfait à leur demande, s’est félicité le président Bâ. Désormais, les USA comptent dix bureau de votes, répartis dans 6 centres de votes : Cincinnati, New York, Washington, Kentucky, Louisville, Louisiane.

Voici la liste des bureaux de votes.

Washington 01 inscrits 365,

Washington 02 inscrits 363

New York 01 inscrits 443

New York 02 inscrits 443

Cincinnati 01 inscrits 554

Cincinnati 02 inscrits 550

Cincinnati 03 inscrits 554

Louisville 01 inscrits 349

Louisville 02 inscrits 349

Louisiane 01 inscrits 564