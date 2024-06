Un ancien député offre une assurance maladie à 1000 personnes à Kaedi et Lexeiba

L'ancien député Dr Ebbaba Ould Begnoug a annoncé, ce 5 juin, une initiative visant à fournir une assurance maladie à 1 000 personnes dans les.Moughataa de Kaedi et de Lexeiba auprès de la CNASS. Cette initiative inclura tous les quartiers et villages et se concentrera sur les familles nécessiteuses qui ont besoin de soins en matière de santé.

Ould Begnoug a expliqué qu'il a opté pour cette action parce qu'il s'est rendu compte qu'elle ‘’était la plus bénéfique, la plus durable, elle contribue à renforcer les liens de solidarité entre les citoyens donc à consolider l'unité nationale au lieu, comme le font certains, de semer la zizanie au sein des composantes nationale du pays. Le discours sectaire, propagé par certains acteurs politiques a montré ses limites ; il ne prospère pas car les citoyens ont conscience qu'il est nuisible parce que porteur des germes de la division et de la haine.’’