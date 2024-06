L’Etat-major Général des Armées : De l’Opérationnel au Social.Par le colonel (E/R) Mohamed Lemine Taleb Jeddou

Le 27 Mai 2024, l’Association des Vétérans de la Guerre du Sahara a reçu en visite l’envoyé du Général de Division Moctar Ould Bollé Ould Chaabane, le Colonel Mohamed Abdellahi Ould Moud, Directeur des Affaires Sociales de l’Armée Nationale, venu s’enquérir de la situation de l’Association des Vétérans de la Guerre du Sahara, des Invalides et Victimes des Guerres et de ses membres.

L’émissaire du Chef d’Etat-major Général des Armées a été accueilli à son arrivée par le Vice-président de l’Association, le Lieutenant-colonel à la retraite Sidi Mohamed Ould Vaida entouré des membres du Bureau Exécutif.

Au cours de l’accueil, l’envoyé du Chef d’Etat-major Général des Armées a salué au passage les membres de l’Association venus l’accueillir massivement et s’est informé auprès d’eux de leur situation en marquant un temps d’arrêt avec les handicapés et les veuves.

Au cours de l’entretien qu’il a eu avec les membres du Bureau Exécutif de l’Association, le Directeur des Affaires Sociales de l’Armée Nationale a suivi un exposé détaillé sur l’organisation, ses objectifs et ses réalisations, dont la création d’un économat où peuvent s’approvisionner les membres de l’association ainsi que tous les retraités et les membres des autres associations des Forces Armées et de Sécurité et la mise sur pied d’une unité de scouts et de Jeannettes par l’Association dans le cadre de sa contribution à l’effort de transmission de l’esprit civique notamment auprès des nouvelles générations.

Le Directeur des Affaires Sociales de l’Armée Nationale a exprimé sa satisfaction quant à l’objet de sa visite et a encouragé les membres de l’association à préserver leur cohésion, leur discipline et les valeurs morales acquises pendant la durée de leur service.

Cette visite du Directeur des Affaires Sociales de l’Armée Nationale aux vétérans de la Guerre du Sahara est un message très fort et très significatif du Chef d’Etat-major Général des Armées quant à l’importance qu’il accorde à ceux qui ont déjà servi et défendu le pays. L’association des Vétérans de la Guerre du Sahara, des Invalides et Victimes des Guerres apprécie à sa juste valeur cette attention particulière du Général de Division Moctar Ould Bollé Ould Chaaban, Chef d’Etat-major Général des Armées et lui exprime toute sa gratitude pour cette bienveillance.