Conférence de l’association Cheikh Sidia Baba sur l’érudit Thiermo Amadou Moctar Sakho

L’association Cheikh Sidia Baba a organisé une conférence sous le thème « l’histoire culturelle du Fouta : Thierno Amadou Moctar Sakho, un exemple» dimanche soir (2 mai) dans les locaux du Conseil Régional de Nouakchott (CRN).

Cette rencontre a été suivie par plusieurs dizaines de personnes, venues découvrir la vie, le parcours et l’œuvre d’une figure, un érudit d’une dimension spirituelle et temporelle, qui a marqué son époque à Boghe, un peu partout en Mauritanie et à Saint Louis, l’ancienne capitale de la Mauritanie et du Sénégal.

La conférence, qui avait pour invité d’honneur, le Pr Abdel Wedoud ould Cheikh, a été introduite par la présentation de Youssouf, président de l’Association Baba ould Cheikh Sidia.

Plusieurs panélistes ont animé des échanges riches et variés : Boune Oumar Ly, le Dr Mohamed Said Bâ du Sénégal, Moctar Abderahim Sakho, président de la Fondation Thierno Amadou Moctar Sakha, qui intervenu depuis les Etats-Unis d’Amérique et Tagui ould Cheikh.

Therno Amadou Moctar Sakho est né en 1865 à Segou (Mali). Il est décédé en 1934 à Saint-Louis.

Figure incomparable des sciences islamiques, il a également servi l’administration coloniale en qualité de cadi supérieur à Boghé et dans d’autres localités de la Mauritanie.