La BADEA fête ses 50 ans à Riyadh: Sidi Ould Tah reconduit pour un mandat de cinq ans

La Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) a célébré son cinquantième anniversaire le 19 mai 2024, à l’Hôtel Fairmont de Riyad de Riyad, en Arabie Saoudite. La cérémonie a accueilli un auditoire prestigieux, incluant des membres d’organisations financières régionales et internationales, des hauts fonctionnaires gouvernementaux, des diplomates, des employés de haut niveau, des chefs d’entreprises et des représentants du Groupe de Coordination Arabe. Parmi les présents, Akinwumi Adesina, président de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui a rendu hommage au président de la BADEA en ces termes : « Dr. Tah Sidi, vous êtes un frère, vous êtes un ami, vous êtes un partenaire, vous êtes un allié de confiance ! Vous êtes aimé par nous ».

Cette célébration coïncidait avec le transfert du siège de la BADEA à Riyad, symbolisant le début d’une nouvelle ère, où elle continuera de promouvoir le développement économique et la coopération entre les pays arabes et africains.

Cinquante ans de réalisations :

La cérémonie a débuté par la projection d’un film documentaire soulignant les progrès remarquables de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique depuis sa création. Suite à cela, le Dr Fahad Aldossari, Président du Conseil d’Administration de la BADEA et Président de l’Autorité Générale des Statistiques, s’est adressé à l’assemblée. « Notre parcours au cours des cinquante dernières années a été marqué par un engagement indéfectible en faveur du développement économique et social en Afrique. Nous sommes fiers des partenariats solides que nous avons établis et nous attendons avec impatience de renforcer notre impact dans les années à venir », a-t-il déclaré. Il a également partagé : « Nous avons approuvé 13 milliards de dollars d’aide aux pays bénéficiaires. Notamment, depuis 2015, notre financement du secteur privé et du commerce a approuvé plus de 5 milliards de dollars pour ces opérations critiques. »

Lors de l’événement, le Doyen du Corps Diplomatique et Ambassadeur de la République de Djibouti, S.E. Dya-Eddine Bamakhrama, a exprimé sa gratitude pour l’engagement de la BADEA à renforcer les liens arabo-africains et son rôle de pionnier dans le soutien au développement économique en Afrique.

Partenariats stratégiques :

La manifestation a également été l’occasion de rendre hommage à plusieurs anciens directeurs, employés de haut niveau et partenaires, en leur offrant une marque de reconnaissance pour leur contribution significative au succès de la banque au cours de ses 50 ans d’histoire.

Cinquante ans de coopération :

Un groupe estimé de hauts fonctionnaires et de diplomates a salué le rôle de la banque dans la promotion du progrès économique en Afrique, le renforcement des liens arabo-africains et sa contribution aux objectifs de développement durable du continent.

L’événement s’est conclu par un dîner de gala, permettant aux participants de discuter des collaborations futures pour la prospérité en Afrique.

A noter qu’à la fin de son troisième mandat de trois ans (le maximum autorisé), notre compatriote Sidi Ould Tah a eu droit à un traitement de faveur. Son bilan à la tête de la banque ayant été particulièrement élogieux (elle a réalisé plus de bénéfices en 9 ans qu’elle n’en a fait en 41 ans d’existence), l’assemblée générale a modifié les textes pour en faire un président exécutif avec un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Son premier mandat vient de commencer.

Financial Afrik