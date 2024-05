Colère de six professeurs contractuels privés de salaires

Vive colère de six (6) professeurs contractuels, affiliés au Syndicat National de l’Enseignement Secondaire (SNES), engagés depuis le début de l’année scolaire 2023/2024, officiant dans le Hodh Chargui, privés de salaires depuis quatre mois.

Ces professionnels de la craie, avec un statut contractuel, réclament « le paiement de 4 mois de salaires, (novembre/décembre 2023 et janvier/février 2024) » dans une correspondance adressée au wali du Hodh Chargui .

Ces enseignants ont été recrutés « sur la base d’un contrat prévoyant le paiement de 200MRU par heure pour le collège et 300MRU/heure pour le lycée », selon un document du SNES.

Ils ont été engagés par les autorités régionales, avec l’aval de la hiérarchie, suite au constat d’un déficit de professeurs dans les établissements secondaires.