Le candidat du parti Tawassoul dépose son dossier au Conseil Constitutionnel

C’est vers le coup de douze heures, ce mercredi 8 mai 2024 que le président du parti Tawassoul, est arrivé dans les locaux du Conseil constitutionnel. Accueilli par Diallo Mamadou Bathia, président de l’institution gardienne de la Constitution, Hamady Sid’El Moctar a présenté son dossier de candidature à la présidentielle du 29 juin 2024. Un dossier accepté et enregistré après les vérifications d’usage.

A sa sortie, le candidat de Tawassoul, première force politique de l’opposition mauritanienne, a expliqué que sa candidature est une réponse à la demande de son parti et du peuple mauritanien qui aspirent à un changement profond dans la gestion politique, économique et sociale du pays. Ould Sid’El Moctar a ajouté qu’il mettra fin à la corruption, l’exclusion et à la marginalisation de certains pans du peuple mauritanien. Ainsi s’est-il engagé à restaurer la cohésion sociale et l’égalité entre les citoyens.

La candidature du parti Tawassoul à la présidentielle, la 2e dans son parcours – les islamistes privilégiant plus les élections locales, intervient alors que des rumeurs laissaient entendre qu’il allait soutenir celle du Pr. Soumaré Outouma, citée avec insistance, depuis la tenue des journées de concertations organisées, entre le 30 mars et le 6 avril derniers par la Coalition Vivre Ensemble (CVE) pour trouver un candidat unique de l’opposition. Avec la candidature de Tawassoul, les chances d’une candidature unique s’éloignent de plus en plus. Près d’une dizaine de prétendants ont manifesté leur intention de se présenter. C’est peut-être pourquoi le parti islamiste s’est vu obligé de se jeter dans la course pour maintenir son leadership dans l’opposition.