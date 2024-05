Le Calame : Vous venez en Mauritanie pour la première fois. Officiellement pour discuter de la coopération militaire entre notre pays et l’OTAN. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement en quoi consiste cette coopération ?

- Il s'agit de la deuxième visite d'un président du Comité militaire de l'OTAN. Un de mes prédécesseurs, le général Peter Pavel, était ici en 2018. En 2021, Son Excellence le président Mohamed Cheikh El Ghazwani a rencontré le secrétaire général Jens Stoltenberg au siège de l'OTAN à Bruxelles. Plus récemment, en Juin 2023, le commandant de l'Académie militaire conjointe de Mauritanie s'est rendu au siège de l'OTAN à Bruxelles. En Décembre 2024, Son Excellence le Président Mohamed Cheikh El Ghazwani a de nouveau rencontré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en marge de la COP, la Conférence sur les changements climatiques à Dubaï.

Ma visite s’inscrit donc dans le cadre d’un dialogue continu entre l’OTAN et la Mauritanie qui remonte à 1995. Au cours des trois dernières décennies, notre coopération s’est considérablement développée.

En 2013, la Mauritanie a rejoint le programme de renforcement de l'enseignement de la défense de l'OTAN, qui fournit un soutien sur mesure au développement d'établissements d'enseignement militaire professionnel. L'OTAN a également aidé la Mauritanie à construire des dépôts de munitions sûrs, à détruire les munitions obsolètes et à former du personnel militaire. Et nous avons contribué à la mise en place de quatre centres de gestion de crise.

Lors du sommet de l'OTAN à Madrid en 2022, les chefs d'État et de gouvernement alliés ont approuvé un ensemble de mesures de renforcement des capacités de défense et de sécurité pour la Mauritanie. Cela soutient les efforts déployés par votre pays pour rendre sa capacité de défense et de sécurité plus résiliente. Il contribue également à améliorer les normes de formation des forces mauritaniennes, qui participent régulièrement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Beaucoup de travail est en cours pour la mise en œuvre de ce paquet. Et nous souhaitons faire davantage.

- « La région du Sahel est le théâtre de défis complexes et liés entre eux », a déclaré il y a quelques mois Thomas Goffus, secrétaire général adjoint de l'OTAN pour les opérations. […] La détérioration de la situation que l'on y constate n'est pas sans effet sur la sécurité collective de l’OTAN ». Que craint l’organisation et comment cette situation peut avoir des effets sur votre sécurité ?

- Comme l’a récemment déclaré la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, la région du Sahel représente près de la moitié de tous les décès dus au terrorisme dans le Monde. En matière de sécurité, le local n’existe pas. L’insécurité dans la région du Sahel a de profondes répercussions sur la sécurité de tous les Alliés. Parce que ce qui se passe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord affecte l’OTAN. Et ce qui se passe en Europe et en Amérique du Nord affecte le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Un autre bon exemple de l’interdépendance de la sécurité est la façon dont la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a affecté l’approvisionnement mondial en céréales.

Les pays de l’OTAN partagent bon nombre des mêmes défis que les pays de la région MENA et nous avons tous des approches différentes pour relever ces défis. Il est crucial que nous continuions à faire de notre diversité une force. C'est pourquoi l'OTAN souhaite renforcer ses relations avec ses partenaires du Sud. La Mauritanie, par exemple, possède une expertise approfondie en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité des frontières. Je suis très impressionné par ce qui m'a été montré lors de cette visite. Nous sommes impatients d’apprendre de ce que vous avez à offrir.

- La Mauritanie a adhéré au Dialogue méditerranéen de l'OTAN en 1995, ce qui fait d'elle un partenaire de longue date de l’Organisation. Au fil des ans, ce partenariat a gagné en importance. En 2013, elle a rejoint le programme OTAN de renforcement de la formation « Défense ». En quoi consiste ce programme et qu’est-ce que la Mauritanie y a gagné ?

- Le programme de perfectionnement de l'éducation de la Défense s'étend de la formation linguistique et de l'élaboration de programmes d'études à l'amélioration des compétences individuelles. Le programme contribue à la qualité professionnelle des forces armées. Depuis l’approbation du paquet de renforcement des capacités de défense en 2022, l’OTAN et la Mauritanie ont approfondi cette coopération. L'OTAN apporte également son concours au programme de transition de carrière militaire et à d'autres formes d'enseignement militaire. Les officiers mauritaniens suivent régulièrement des cours au Collège de défense de l'OTAN à Rome.

Un autre exemple concret est la coopération de nos forces spéciales. Les SOF alliées (Forces d’opérations spéciales, NDLR) travaillent en étroite collaboration avec les SOF mauritaniennes pour développer l’éducation et la formation. Cette initiative rend la capacité de défense et de sécurité de la Mauritanie plus résiliente et capable de répondre aux défis régionaux de sécurité. Nos domaines d'intervention comprennent : la formation et l'équipement des unités SOF mauritaniennes ; le développement professionnel des sous-officiers et officiers, l’intégration des femmes dans les SOF mauritaniennes et la participation à diverses formations et exercices axés sur la lutte contre les organisations extrémistes violentes et la collaboration transfrontalière.

- Élargissant la portée de leur dialogue politique et de leur coopération pratique, l’OTAN et la Mauritanie développent encore le partenariat qu’elles entretenaient de longue date. Peut-on donc dire que la Mauritanie est devenue un allié sûr dans la région ? La disparition du G5 Sahel, avec lequel l’OTAN envisageait une coopération multiforme, et l’intrusion de la milice Wagner au Mali ne sont-elles pas des données nouvelles avec lesquelles il faut compter ?

- La Mauritanie est en effet un partenaire très fiable dans la région. L'OTAN salue son ferme engagement en faveur de la démocratie, sa présence stabilisatrice dans la région et son active collaboration à la coopération internationale. Par ailleurs, nous voyons clairement que la Russie agit comme un facteur déstabilisateur dans cette partie du Monde. Malheureusement, tout cela fait partie de la nouvelle ère de conflits sans précédent où nous nous trouvons. L’importance de la coopération militaire et du renforcement des capacités militaires ne peut donc pas être sous-estimée. Mais toujours dans le cadre d’une approche globale de la sécurité, qui englobe l’ensemble du gouvernement et de la société, y compris le développement économique et social. L'OTAN souhaite coopérer avec la Mauritanie et d'autres partenaires de la région MENA, par exemple dans les domaines de la sécurité maritime, de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité des frontières, de la cyberdéfense et de la lutte contre les engins explosifs improvisés. La coopération militaire constitue une forte dissuasion pour toutes les parties concernées.

- Les solides relations entre la Mauritanie et l’OTAN se sont renforcées au cours de la dernière décennie et les observateurs se demandent si la Mauritanie n’est pas en train de devenir la porte d’accès de l’Alliance au Sahel et l’Ouest-africain pour devenir un contrepoids à la présence russe ?

- L'OTAN apprécie profondément sa coopération avec la Mauritanie. C’est un acteur-clé dans la région et un modèle de stabilité. Reposant sur près de trois décennies de confiance, notre coopération ne cesse de se renforcer. Alors que nous célébrons le 75ème anniversaire de l’OTAN et le 30ème du Dialogue méditerranéen, nous cherchons à approfondir nos partenariats. Lors du sommet de Washington, les Alliés approuveront une série de mesures fondées sur un nouveau rapport d'experts indépendants sur le voisinage Sud.

Le renforcement de nos partenariats est d’une grande valeur pour une alliance défensive fondée sur le rassemblement sous une même bannière de nations aux origines et aux histoires diverses. L’OTAN ne veut rien d’autre que rassembler les pays, prévenir la guerre et empêcher les conflits de devenir incontrôlables. C’est vers cela que tendent tous nos efforts et c’est particulièrement l’objet de nos partenariats dans le Sud. Nous voulons saisir les opportunités pour accroître notre coopération au service de la paix et de la stabilité. C'est dans l’intérêt de tous.

Propos recueillis par Ahmed Ould Cheikh