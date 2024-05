M’Bagne : INSAF organise une réunion de sensibilisation sur le RAVEL

Dans le cadre des préparatifs de la prochaine campagne électorale pour le scrutin du 29 juin prochain, le coordinateur départemental du parti INSAF a présidé, le samedi, 5 mai, à M’Bagne, une réunion avec des responsables des structures locales du parti auxquels se sont joints de nombreux cadres d’appui, venus de Nouakchott. Mohamed Vall Babana avait rencontré à Nouakchott, les acteurs et cadres politiques du département, le 1er mai.

L’objectif était d’examiner les voies et moyens d’accompagner le recensement administratif à vocation électorale (RAVEL), en cours depuis le 31 mars dernier. C’est un maillon essentiel dans le processus électoral. Après le mot de bienvenue du secrétaire général de la section INSAF, le coordinateur départemental, Mohamed Vall Babana a pris la parole pour expliquer les motivations de la rencontre, « il s’agit, souligne-t-il, de sensibiliser les populations sur l’importance du recensement administratif à vocation électorale (RAVEL), un maillon escale dans la campagne électoral, vous devez aider les populations à s’inscrire sur la liste électorale, à retirer leur cartes, le moment venu et surtout de voter pour le candidat du parti, SE Mohamed Cheikh Ghazwan ». A cet effet, il a demandé aux acteurs politiques de M’Bagne de ne ménager aucun effort pour une victoire éclatante de leur candidat.

Succédant au coordinateur, les députés, les maires et quelques cadres ont appelé les citoyens à se mobiliser pour s’inscrire sur les listes électorales. Ils se sont engagés à les appuyer et à les encadrer. Les élus et cadres du département ont affirmé travailler pour réaliser le meilleur score de tous les départements du pays, pour le président Ghazwani. Le député Baboye Kébé annonce un taux de 95% des résultats. Pour le dg de la SNDE, Hamza Thiam, les acteurs ne doivent pas se contenter de belles intentions pour dormir sur leurs lauriers, il faut travailler à les concrétiser dans les urnes, le 29 juin, en faveur du président Ghazwani. Au passage, il a pris en charge l’ensemble des charges du transport et de la restauration pour le séjour à M’Bagne.

Comparant les chiffres du dernier RAVEL et ceux du recensement en cours, Me Yero Sarr, membre de la coordination INSAF du département de M'bagne de Nouakchott, constate que, le département est en passe de dépasser largement celui de 2023 (22376 inscrits) . Un résultat qu’explique le député Amadou Moctar Niang, contacté par le Calame au lendemain de la réunion, par les efforts déployés, depuis les élections locales, par l’ensemble des acteurs politiques : élus et responsables des structures locales du parti, soutenus activement par les cadres d’appui du département. Ce travail doit être poursuivi et renforcé à l’occasion du RAVEL actuel, conseille le député. Les orateurs ont tous insisté sur l’importance de la jeunesse et des femmes pour cette échéance électorale.

Il faut signaler que certains intervenants ont profité de la réunion pour réitérer des doléances liées à l’enclavement de certaines zones du département et surtout de l’état-civil. Plusieurs citoyens enrôlés attendent toujours la validation de leurs documents d’état-civil sans lesquels, ils ne pourraient pas voter. Notons enfin que la réunion s’est tenue en présence des membres des partis Tawassoul, Karama et ISLAH ayant rejoint le parti INSAF pour soutenir le candidat Ghazwani.