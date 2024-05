Lancement de ses activités : And Tawaxu Askanwi étale sa force

Le mouvement And Tawaxu Askanwi (Ensemble au service du peuple) n’a pas fait dans la dentelle, dimanche après-midi (5 maI) lors du lancement officiel de ses activités politiques. Ce fut une véritable démonstration de forces au palais des congrès de Nouakchott qui a affiché salle comble. Monsieur Yali Fall N’Diaye, président du mouvement, a battu le rappel des troupes. C’est à travers le slogan ‘’Mena nek ak Yally N’Diaye’’(C’est possible avec Yally N’Diaye’’), un slogan que les femmes de Ndiago ont expérimenté à travers le maraîchage et la vente des poulets de chair-, répété en chœur par l’assistance que le conseiller municipal de N’Diago a décidé de prendre son destin politique en main.

‘’Ce (5 mai) jour est un moment décisif dans l’histoire politique de la Mauritanie, plus particulièrement des jeunes et des femmes du mouvement And Tawaxu Askanwi (Ensemble au service du peuple)’’, a affirmé d’emblée le dirigeant du mouvement sous un tonnerre d’applaudissements de ses sympathisants.

A travers le lancement de son mouvement, Yaly N’Diaye met un terme à ‘’une longue aventure politique avec le mouvement abolitionniste IRA et le parti RAG’’. C’est suite à cette démission que Yali et ses sympathisants ont engagé une réflexion approfondie qui a abouti à la mise en place d’un mouvement politique. Pour le moment, l’ancien candidat à la mairie de N’Diago n’a pas dévoilé sa prochaine destination politique. En réflexion, il reste ouvert à toutes les options et entend discuter avec tous les pôles politiques. Le président du mouvement entend ratisser large et fédérer toutes les franges sociales. « A la veille de l’élection présidentielle où les enjeux politiques sont énormes, nous invitons les mauritaniens, hommes, femmes et jeunes à adhérer au mouvement And Tawaxu Askanwi,pour une Mauritanie de justice, de paix, de solidarité et d’unité », dit-il.

Sur la lancée, le dirigeant du mouvement a exprimé sa gratitude à chacun de ses sympathisants pour leur soutien et leur vaste mobilisation. ’’Votre soutien et votre participation ont rendu cet événement inoubliable et ont donné le coup d’envoi d’une nouvelle ère d’engagement et de progrès pour notre communauté’’.Votre présence témoigne de votre volonté de contribuer à un changement positif dans notre société. Nous sommes profondément reconnaissants de votre soutien indéfectible et de votre confiance’’.

Pour cela, Yaly peut compter sur le soutien de l’ambassadeur Itinérant des affaires économiques de la Mauritanie, M.Samba Thiam qui a exprimé son appui et son engagement sans faille à épauler M.N’diaye saluant son dévouement et sa proximité avec les franges de la société avant de lui souhaiter bonne chance dans l’arène politique.

Quant au député Youssouf Sylla, il s’est dit impressionné par ‘’l’effort gigantesque déployé par Yaly Fall N’Diaye pour sonner la mobilisation de ses troupes’’. Occasion a été mise à profit par les membres du bureau exécutif pour dérouler les objectifs et le programme du mouvement.

Yali N’Diaye est décrit par ses soutiens comme un ‘’homme digne, de valeurs et très social’’. ´’C’est un défenseur infatigable des droits et intérêts de sa communauté. Il incarne les valeurs de dévouement, de vision, et de leadership nécessaires pour catalyser le progrès. Il a joué un rôle crucial dans la modernisation du secteur de la pêche artisanale en Mauritanie visant à améliorer les conditions de travail des pêcheurs tout en assurant la durabilité des ressources marines, créant un équilibre entre les impératifs économiques et la préservation de l’environnement marin.´´