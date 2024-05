Assaba et Hodh El Gharbi :   Des actions concrètes du programme RIMDIR  

Mis en œuvre dans 4 wilayas dont le Hodh El Gharbi et l’Assaba, par Enabel avec la contribution financière de l’Union Européenne, le programme RIMDIR continue le renforcement des infrastructures productives rurales afin de contribuer aux efforts fournis par l’Etat Mauritanien en collaboration avec ses partenaires pour assurer une sécurité alimentaire en Mauritanie.

C’est dans ce cadre que l’ONG Vétérinaires Sans Frontières-Belgique et ses partenaires nationaux ODZASAM et GNAP, à travers une convention subside les liant avec Enabel, ont renforcé la durabilité des barrages et d’autres infrastructures réalisées par le RIMDIR via une gamme d’actions ciblant la Conservation Eaux et Sols/Défense et Restauration des sols (CES/DRS), dans les Moughataas de Tamchekett et Tintane du Hodh El Gharbi et les Moughataas de Kiffa, Kankoussa et Guerou de la WiIaya de l’Assaba.

Ces réalisations ont été faites en étroite collaboration avec les délégations régionales du ministère de l’Agriculture (MA), les communes et la communauté bénéficiaire.

A l’heure du bilan et courant de ce premier trimestre de 2024, 1337 mètres linéaires ont été réalisés entre seuils en gabion et diguettes filtrantes dans les différents sites d’intervention du programme dont 222 ml en Assaba et 1115 ml au Hodh El Gharbi, en plus de 2 ha des cordons pierreux dans la commune de Blajmil.

A travers les différentes étapes de l’ingénierie sociale qui vise à assurer la durabilité des réalisations, ces actions CES/DRS ont été réalisées par les bras valides issus des ménages vulnérables de la communauté avec l’accompagnement et la formation par des techniciens de VSF-B et du programmes RIMDIR.

Cette série d’activités a été réalisée sur la base de l’approche Cash For Works (Argent Contre Travail) via la mobilisation de la Haute Intensité de Main D’œuvre (HIMO) qui ont mobilisé, tout en tenant compte de l’aspect genre.

Au total, 230 personnes issues de 192 ménages vulnérables de la Wilaya de Hodh El Gharbi et 167 personnes issues des ménages de la Wilaya de l’Assaba ont participé à la réalisation desdites actions CES/DRS. Au chapitre d’accompagnement et de renforcement de capacités, des ateliers abordant ces sujets ont été organisés par le programme RIMDIR au profit des Comités de Gestion (CoGes) mis en place au niveau de chaque site pour assurer la pérennité des ouvrages.

Mais également, suite à la signature de deux décrets portants sur la création des OGIAP, des renforcements de capacités et d’accompagnement ont été faits pour faciliter des éventuelles mutations des COGES en Organisations de Gestions des Infrastructures Agro-Pastorales (OGIAP).

Moustapha Bechir

Cp Hodh