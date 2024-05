Au cours d’une conférence de presse, tenue, le 4 mai, à l’hôtel Mauricenter, des prétendants à la prochaine présidentielle ont accusé le pouvoir de mettre en place des « obstructions afin d’empêcher les conseillers municipaux et les maires de les parrainer ». Dans leurs différentes prises de paroles, les candidats à la prochaine présidentielle ont listé les Hakems ayant refusé de valider les parrainages de certains conseillers aussi bien à Nouakchott qu’à l’intérieur du pays. Pour Ahmed Samba Abdallahi, candidat à la présidentielle, « les candidats que nous sommes n’allons pas accepter ce diktat du pouvoir qui veut imposer des « candidats à la carte », nous mettons le président de la République et son pouvoir devant leurs responsabilités, nous réclamons qu’il organise des élections inclusives et transparentes, s’il gagne, nous le féliciterons et s’il perd, il quitte le palais comme ses prédécesseurs, lui et la Mauritanie en sortiront grandis ». « Aucun des prédécesseurs de Ghazwani n’a refusé aux prétendants de briguer le fauteuil présidentiel ; pourquoi le ferait-il, lui », s’est interrogé Ahmed Samba avant de prévenir sous les applaudissements : nous ne cautionnerons pas de règlements de compte avec certains prétendants et n’hésiterons pas à descendre dans la rue avant ou après les élections si les conditions d’une élection inclusive et de de transparente ne sont pas garanties.

Pour ces candidats, ces entraves posées sur leur chemin sont le résultat des instructions des partis de la majorité, principaux détenteurs et pourvoyeurs du sésame. Ils les considèrent anti-démocratiques, dangereux et sans précédent dans la mesure où les parrainages sont des actes républicains, un souffle de la démocratie, on ne peut pas remettre cela en cause, affirme Bâ Mamadou Bocar, président de l’AJD/MR et candidat à la présidentielle. Pour Seyidna Mohamed Ali Khouna, modérateur la conférence de presse, les candidats de l’opposition s’en tiennent à la loi qui permet aux conseillers de donner leur parrainage au candidat de leurs choix.

Dans un communiqué distribué lors de cette conférence de presse, les candidats ont exprimé plusieurs doléances pour garantir une élection inclusive et transparente. Parmi ces doléances figurent la signature d’une charte d’honneur des candidats, la suppression du parrainage actuel, l’audit et la révision du fichier électoral et du système informatique My CENI…

Les candidats ont annoncé qu’ils soutiendront le candidat de l’opposition arrivé au 2e tour pour débarrasser la Mauritanie du pouvoir actuel, à cet effet, ils ont invité les mauritaniens, particulièrement la jeunesse à se mobiliser et à voter massivement pour les candidats de l’opposition.

Signalons que les candidats Biram Dah Abeid et Me El ID étaient absents de la rencontre. Le second ayant donné son accord est en tournée à l’intérieur du pays ; le second a semble-t-il boudé la dernière réunion de la coordination des candidats, tenue la veille.