Cadres de la vallée engagés auprès de Ghazouani

Des centaines de cadres originaires de la vallée du fleuve, affiliés à INSAF, principal parti de la majorité, ont créé une initiative dénommée « RENDOO ». Celle-ci a réussi son baptême de feu, samedi soir (4 Mai) en organisant un méga meeting avec la participation de plusieurs milliers de personnes, au stade olympique, pour proclamer son soutien à la candidature de Mohamed ould Ghazouani, à l’élection présidentielle du 29 juin 2024. Ce rassemblement populaire rencontre dans le cadre d’une stratégie visant à contrer l’opposition.

Le soutien résolu de ces cadres à un second mandat de Mohamed Cheikh El Ghazouani, est justifié par les nombreuses réalisations du régime pendant les 5 années écoulées et « un climat politique apaisé, les avancées économiques et sociaux du programme TAAZOUR ».