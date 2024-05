Hommage à Blé: M'Bagne solidaire avec le maire de Bababe

Les élus et cadres du département de M'Bagne ont tenu à exprimer, par leur présence, leur solidarité au maire de Bababe, M. Ba Abdoulaye Mamadou, également président de la Zone Franche de Nouadhibou. L'édile de Bababe depuis 2006 faisait l'objet d'un hommage vibrant, rendu avec faste, ce 4 avril 2024, dans la capitale du Lao par la jeunesse du département de Bababe.

Conduite par Guisset Mamadou, directeur des infrastructures à la Zone Franche de Nouadhibou, une très forte délégation composée d'elus, de cadres et sympathisants, s'est rendue à Bababe, ce samedi, malgré un agenda serré, pour manifester leur soutien au maire de la commune de Bababe.

Prenant la parole à cette occasion, M. Guisset, après avoir évoqué la dimension de référence que fut le père du maire, a décrit et loué les multiples dimensions de l'homme. Religieuse, sociale et politique. Il a souligné la confiance dont il bénéficie de la part du président de la République, du parti INSAF, des populations du département. Il a enfin signalé l'énorme travail qu'il abat à tête de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou.

En réponse, Abdoulaye Mamadou Ba, très ému, a remercié la délégation de M'Bagne pour sa présence à ses côtés et son soutien remarqué, en ce moment historique de sa vie et de son parcours.

La délégation de M'Bagne a rappliqué sur M'Bagne ou se tenait, dans la soirée, une rencontre avec le coordinateur départemental du parti INSAF. Elle portait sur le RAVEL. Nous y reviendrons.