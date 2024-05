Déclaration Politique: Le RFD apporte son soutien à Ghazouani

Étant donné la situation politique, particulièrement sensible, que traverse actuellement notre pays, situation qui, pour tous les mauritaniens, implique nécessairement que la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la préservation de la sécurité intérieure et extérieure et la lutte en vue de résoudre concrètement la crise aiguë et multidimensionnelle dont souffrent, malgré les efforts déployés pour y faire face, de larges couches citadines et rurales de notre peuple soient, pour tous les mauritaniens, une priorité absolue,

Compte tenu de la dangerosité des implications des conditions et mutations qui prévalent dans le voisinage proche sur notre pays,

Dénonçant ce que les citoyens mauritaniens des zones frontalières endurent au quotidien comme agressions contre leurs personnes et leurs biens et la nécessité d’y mettre, avec détermination, fermeté et responsabilité un terme dans les meilleurs délais,

Eu égard à la situation de détérioration dont souffrent, hélas, l’unité nationale et la cohésion sociale,

Conscients de ce que représentent ces éléments réunis en terme de péril et comme source d’inquiétude pour toute personne soucieuse du devenir du pays, mettant en première ligne ses intérêts supérieurs,

Appréciant la politique d'apaisement entre l'Autorité et les protagonistes politiques suivie, en rupture avec les pratiques antérieures, par Son Excellence Monsieur le Président de la République,

Eu égard à ce que Son Excellence nous a réitéré, lors de l'audience qui nous a réunis en date du 25 avril passé, quant à son attachement à la lettre et à l'esprit du Pacte Républicain,

Considérant la volonté politique, perçue chez Son Excellence, de vouloir consacrer le prochain mandat à la consolidation de l'unité nationale, en vue de relever les nombreux défis qui interpellent actuellement notre pays,

Après une large concertation avec des personnalités nationales, des cadres, militants et sympathisants du parti, en préparation des travaux du Bureau Exécutif,

Nous :

- appelons à un véritable sursaut national en vue de faire face aux multiples périls qui menacent gravement le devenir de notre pays,

- décidons d’apporter notre soutien à la candidature du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l’élection présidentielle, prévue le 29 juin prochain,

- invitons l’ensemble des patriotes ainsi que les cadres, militants et sympathisants du parti à se mobiliser en vue d’assurer la victoire du candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

‘’Je ne recherche que le Bien dans la mesure de mes capacités et le succès procède d’Allah Seul. En Lui, je place ma confiance. Il est mon unique recours’’, Saint Coran, Sourate Houd, Verset 88.

Nouakchott, le 24 Chawwal 1445 - 03 Mai 2024

Le Président Ahmed Ould Daddah