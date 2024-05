Lexeiba: Le chef de village, Alhousseinou Yéro Baba Kane tire sa révérence 

Lexeiba, capitale du département éponyme, est en deuil. Son chef de village, Alhousseinou Yéro Baba Kane a tiré sa révérence, ce jeudi 2 mai à Nouakchott. A l’âge de 95 ans. Gardien des coutumes et traditions, ce patriarche a hérité de la charge de chef de village en 2009, après le décès de son grand frère Mamoudou Yero Baba Kane.

Depuis lors, il est le gardien du Tam Tam (Tabalde), symbole de la chefferie traditionnelle du Fouta et qui date de 1786. Un statut qui confère respect des populations et égards des autorités administratives. Dans ce qui ressemble à une cour ou un arbre à palabres, l’homme diligente conseils, règle des conflits entre les citoyens et entre ces derniers et l’administration.

Grand connaisseur de l’histoire du Fuuta Toro, Alhousseinou Yéro Baba Kane est un homme très écouté et respecté dans la contrée de Bossoya et une partie du N’Guenar dans lesquels il a toujours entretenu de bonnes relations avec les chefs et leurs populations. Avec sa disparition, Lexeiba et le Fouta perdent une grande notabilité, un pan de l’histoire du Gorgol et de la Mauritanie, une bibliothèque, comme dirait l’écrivain et historien Hampaté Bâ.