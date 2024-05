BABABE : La jeunesse du Lao rend hommage au maire Bâ Abdoulaye Mamadou

La jeunesse du département de Bababé a décidé de rendre un hommage appuyé à M. Bâ Abdoulaye Mamadou, alias Blé, maire de la commune de Bababé et acteur politique incontournable du département et de la région du Brakna. Le rendez-vous est pris pour les 4 et 5 mai à Bababé, capitale du Lao où les préparatifs vont bon train. D’aucuns qualifient l’événement de sans précédent, de première dans l’histoire de la ville, du département et dans tout le Fouta. Selon un proche du maire, cette décision des jeunes du département constitue une surprise pour l’édile de la ville et pour sa famille ; il sait que l’ensemble des populations de Bababé lui vouent comme une immense affection - le fait de le reconduire maire près d’une vingtaine d’années, l’atteste amplement - mais de là, à franchir ce nouveau pas consacre leur attachement à sa modeste personne.

Durant deux jours donc, Bababé sera le point de mire de l’actualité de la région du fleuve, la capitale du Lao s’apprête à recevoir des centaines, voire des milliers de ses ressortissants venus des différents coins du pays ; Bâ Abdoulaye Mamadou est non seulement un acteur politique incontournable au niveau du Lao et du Brakna mais aussi une personnalité de dimension nationale. Il connaît le pays et ses hommes pour l’avoir servi au plus haut niveau de l’Etat.

Nommé en mai 2022 président de la zone franche de Nouadhibou, une institution très importante placée au cœur de la capitale économique du pays, Abdoulaye Mamadou Bâ est passé maître dans la gestion des établissements publics nationaux, depuis son retour au pays, avec en poche, un DESS en gestion des entreprises de l’Ecole des Hautes Etudes en Commerces (HEC) de Montréal en 1992, Blé a occupé différents postes de responsabilités, engrangeant ainsi une grosse expertise : Dg de l’ENER (2003 à 2005), Dg de la SOMIR (2007 à 2008), Dg de l’ANESP (2009), Dg de la SMCP (2011 – 2018) et Dg de la SAM (2018 – 2019), de la SONADER, du Port artisanal de Nouadhibou. Auparavant il avait occupé le poste de chargé de mission à la présidence de la République, entre 2010 et 2011 et de secrétaire général du gouvernement en 2008. Une preuve éclatante des compétences de ce grand cadre et de la confiance en sa personne, des hautes autorités de la République. Et partout où ce grand commis de l’Etat est passé, il a laissé une bonne impression à ses collaborateurs et aux partenaires avec lesquels il a été amené à travailler.

Sur le plan politique, M. Bâ est maire de la commune de Bababé depuis 2006. Une longévité qui traduit une confiance renouvelée des populations qui lui ont jusqu’ici renouvelé le bail. Cet édile de Bababé tente de sortir cette commune de la pauvreté, mais la loi sur la décentralisation ne facilite pas la tâche à tours les maires dont la majorité ne survit que grâce au fameux fonds régional, du reste très dérisoire.

Incontournable dans le Lao, au Brakna, Ble entretient de très bons rapports avec tous les acteurs politiques de la région du fleuve mais aussi d’ailleurs. Ses conseils et appuis ont toujours été sollicités. Ble joue également un rôle déterminant à Nouadhibou pour la sensibilisation et la mobilisation au profit du parti INSAF ; il vient de l’illustrer dans la réussite de l'accueil du président de la République dans la capitale économique.

En décidant donc de rendre hommage à Ba Abdoulaye Mamadou, la jeunesse du département de Bababé célèbre aussi un fils du terroir qui a non seulement servi sa commune, son département, sa région mais également son pays. C’est donc un hommage mérité que Bababé s’apprête à vivre, les 4 et 5 mai! Et à moins de deux mois de la prochaine présidentielle, cette initiative de la jeunesse est un coup politique important pour ce soutien du président de la République.