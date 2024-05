SNIM: Communiqué de presse

Le Conseil d’administration de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) s’est réuni, en session ordinaire, le mardi 30 avril 2024 à Nouakchott. Il a exprimé sa grande satisfaction des résultats opérationnels enregistrés en 2023 par l’entreprise, notamment le franchissement pour la première fois, du seuil de 14 millions de tonnes de ventes annuelles.

Le Conseil s’est également félicité des améliorations apportées sur la chaine de production, qui ont permis d'atteindre une progression notable du terrassement en 2023.

Le Conseil a par ailleurs salué le succès de la stratégie de diversification commerciale, qui a réussi à étendre notre portefeuille clients vers de nouveaux marchés prometteurs.

En dépit d'un contexte international marqué par des turbulences économiques et géopolitiques, le chiffre d'affaires de la SNIM a connu une croissance d'environ 8%, passant de 1,26 milliard USD en 2022 à 1,37 milliard USD en 2023. Toutefois, le conseil a noté une baisse de 6% du résultat net, s'établissant à 396 millions USD en 2023. Cette diminution est principalement attribuée à une forte inflation et une augmentation des charges.

Par ailleurs, le Conseil a salué l’avancement des projets de ligne de la deuxième ligne de chargement au port, de la mine de F’derick, de centrale thermique de 30MW, en plus de la centrale solaire de 12MW, qui va contribuer sous peu aux efforts de diminution de l’empreinte carbone de la SNIM.

Les progrès enregistrés récemment dans les projets de partenariats El-Aouj et Atomai ont également été notés avec satisfaction par le Conseil.

Cette session était l’occasion pour le conseil d’examiner et de valider la stratégie 2024-2045 de la SNIM, qui vise à :

* Changer d’échelle par l’augmentation de la capacité de production et l’amélioration de la valeur ajoutée, en intégrant la transformation du minerai en pellettes et acier DRI/HBI;

* Assurer la compétitivité de l’Entreprise à travers un vaste programme de réduction des coûts de revient;

* Diversifier le portefeuille d’activité de la SNIM vers de nouveaux minéraux qui font déjà l’objet de campagnes de recherches.

Le Conseil a ensuite salué la mise en place d'accords dans le domaine de la transformation du minerai, ainsi que les mémorandums d’entente signés récemment dans le cadre de l’hydrogène vert. Il a également mis en avant les initiatives des pouvoirs publics visant à promouvoir de nouvelles sources d'énergie telles que le gaz et l'hydrogène vert, indispensables à notre stratégie de transformation.

En ce qui concerne l’appui aux ressources humaines, le conseil a confirmé, une fois de plus, son intérêt pour le capital humain, et a approuvé un train de mesures de motivation, visant à améliorer le pouvoir d’achat et le cadre social des travailleurs.

Le Conseil a salué les réalisations de la Fondation SNIM, dans les domaines de l’éducation, de la santé, des services de base et du développement local, dans les wilayas de Tiris Zemmour, de l’Adrar et de Dakhlet-Nouadhibou.

Il s’est enfin, félicité de la contribution de la SNIM à l’économie nationale, à hauteur de 14% des recettes du budget, de 9% du PIB et de 37% des exportations du pays. (Ces chiffres sont provisoires en attendant leur confirmation par les institutions compétentes).

