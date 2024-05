DÉCLARATION: La CVE soutient Biram

Sur décision de la Commission Exécutive qui s'est réunie le dimanche 28 avril, la CVE apporte son soutien indéfectible à la candidature de l'honorable député BIRAM DAH ABEID à l'élection présidentielle prévue le 29 juin prochain. Cette décision est l'aboutissement d'un long processus de discussions et de débats sur le choix du candidat qui pourrait à l'évidence provoquer l'alternance politique tant rêvée par le peuple mauritanien.

Face à la situation apocalyptique, marquée par de graves déviations sur le plan politico-socio-économique,

la CVE considère que l'election présidentielle prochaine est un tournant décisif pour assister à un transfert pacifique du pouvoir, si les conditions d'élections libres et transparentes sont réunies.

Après avoir soigneusement analysé la situation du pays et exploré objectivement les différentes candidatures déjà prononcées, la CVE est parvenue à la conclusion que l'honorable député BIRAM DAH ABEID est le candidat le mieux indiqué et le plus apte à opérer ce changement de paradigme politique, qui devient un impératif pour la construction d'une Mauritanie prospére, démocratique, juste et équitable.

Nous sommes fermement convaincus que BDA est le seul candidat capable de se hisser au sommet de la magistrature suprême pour mener à bien cette mission.

Il convient de mentionner que notre soutien au candidat BDA est motivé par diverses raisons:

D'abord par un compromis programmatique consigné dans un document issu des journées de concertation initiées par la CVE du 30 au 31 mars 2024.

Par la suite, par son leadership charismatique, qui fait de lui incontestablement le challenger principal du candidat de la mouvance présidentielle.

Ensuite, son engagement sans faille pour restaurer l'image de la mauritanie bafouée par les régimes militaires qui se sont succédé.

Et enfin, sa lutte héroïque et constante pour les droits humains et la justice sociale.

Par cette déclaration, la CVE officialise son ralliement à la candidature de l'honorable député BIRAM DAH ABEID et lui apporte tout son soutien pour une éclatante victoire, sans bavures au soir du 29 juin prochain.

Commission de Communication

Nouakchott le 30 Avril 2024