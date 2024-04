Plateforme GTA : distinctions pour partenaires agents de la SOGECO

La Société Générale de Consignation Maritime (SOGECO), leader des solutions globales en Mauritanie, a réalisé l’exploit d’opérer sur la plateforme « Grand Tortue/Ahmeyim » pendant plus de 2 ans, sans le moindre accident. Une prouesse fêtée au cours d’une cérémonie organisée le samedi 27 avril 2024, sur la base de l’entreprise située près de l’ancien wharf de Nouakchott, en présence de plusieurs centaines de participants.

Parmi les bénéficiaires des différents trophées figurent des entreprises partenaires, à l’image de BP, du Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié (PANPA), de la SAMA, une filiale de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), la gendarmerie et la police.

Les personnes physiques primées au cours de la cérémonie, qui a été clôturée autour d’un copieux méchoui, sont des acteurs évoluant dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la santé, de la logistique et de toutes les activités annexes qui ont permis d’arriver à cette performance.

Des résultats salués par le PDG de la SOGECO, Sid’Ahmed Abeidna, qui a rendu un vibrant hommage à un travail d’équipe, un effort collectif et solidaire, ayant permis de se mettre au diapason des standards internationaux de sûreté et de sécurité dans ce domaine.