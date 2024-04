Le HCR  souhaite attirer l'attention internationale sur la Mauritanie

Le HCR continuera de se ranger au côté de la Mauritanie dans la mobilisation de ressources financières pour faire face au flux sans cesse de réfugiés’, a déclaré l’Ambassadrice Dr. Katharina Stasch, Présidente du Comité Exécutif du HCR et ambassadrice à la Mission Permanente de l’Allemagne aux Nations Unies à Genève, ce vendredi 19 avril, lors d’une conférence de presse, au terme d’une visite en Mauritanie. Justifiant son séjour, l’ambassadrice a expliqué être venue ´apprendre de l'expérience et des succès de la Mauritanie, et attirer l'attention internationale sur le pays’’. Elle a salué ‘’ l'immense hospitalité de la Mauritanie, qui persiste malgré les défis existants, notamment le grand nombre de réfugiés et l'augmentation des nouveaux arrivants, qui posent des défis en termes d'accès à l'eau, à la santé et à l'éducation’’. L’Ambassadrice a reconnu la Mauritanie pour sa politique d’accueil et d’inclusion depuis des décennies, qui représente un modèle positif pour d’autres pays confrontés à des défis similaires et qui mérite le soutien de la communauté internationale.

Abordant la résilience de la communauté d'accueil et celle des réfugiés, la diplomate onusienne a indiqué que la ‘’résilience doit rester au centre de l'action humanitaire, avec un fort engagement du gouvernement et de la communauté internationale’’. Elle a affirmé que lors de sa rencontre avec le Premier ministre, l’avoir ´´ félicité pour ses efforts et les efforts du gouvernement à tous les niveaux en faveur de la communauté d'accueil et des réfugiés dans le Hodh Chargui’’.

L’ambassadrice a souligné également la contribution des réfugiés. Le dynamisme qu'ils apportent à l'organisation de la vie à Mbera et dans le district de Bassiknou sont remarquables. Elle cite notamment la brigade anti-feu, ainsi que d'autres initiatives telles que les Femmes Ressources, SOS Nomade et l’Association pour le don de sang à Bassiknou.

À Nouadhibou, l’Ambassadrice Dr. Katharina Stasch a également constaté des initiatives remarquables des réfugiés et des migrants dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la coexistence pacifique entre migrants, réfugiés et communauté d'accueil.

Le leadership des femmes a également attiré l’attention du Dr. Katharina Stasch: ‘’Les femmes et les enfants constituent une grande partie des réfugiés et des nouveaux arrivants en provenance du Mali. Malgré les besoins et défis particuliers auxquelles les femmes sont confrontées, elles jouent un rôle remarquable, notamment en tant que leaders à Mbera et dans les ONG à Nouadhibou. Leur énergie remarquable et travail direct avec la communauté contribue au développement, à la protection et à la résilience de la communauté locale’’.

Dr. Katharina Stasch a constaté lors de la visite l'impact du changement climatique sur tous les aspects de la vie des réfugiés et des communautés d'accueil à Bassiknou notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau. Elle lance un appel. ‘’Nous (HCR, ndlr), le gouvernement, la société civile, les Nations unies, les acteurs humanitaires et de Développement, la communauté internationale et tous les autres partenaires avons la responsabilité de travailler ensemble avec les communautés hôtes et celle des réfugiés pour répondre à ce défi global liée à la préservation de l’environnement. L'Allemagne soutient déjà de nombreux bons exemples dans ce domaine’’.

Auparavant, la représentante du Haut Commissariat pour les Réfugiés en Mauritanie(HCR), Mme Elizabeth Eyster a assuré que cette ‘’importante visite constitue une occasion pour valoriser les efforts déployés par la Mauritanie depuis 2012 faisant d’elle un exemple réussi de pays d’accueil avec une impressionnante générosité. Son organisation reste consciente du flux des réfugiés maliens constituant une préoccupation.

La Mauritanie accueille 180 .000 réfugiés maliens dans le Hodh Chargi.