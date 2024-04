Sénégal: voici pourquoi Faye consacre sa première visite hors du pays à  la Mauritanie

Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, élu le 24 mars dernier, est attendu à Nouakchott, le mercredi 17 avril.

Ainsi, il consacre sa première sortie hors du territoire national à la Mauritanie.

Une option diplomatique qui s’explique par les relations séculaires entre les deux pays, et les nouveaux enjeux économiques au plan bilatéral, et sécuritaires dans le Sahel.

La Mauritanie et le Sénégal ont décidé d’exploiter en commun, le site gazier Grand Tortue/Ahmeyim(GTA), à cheval sur la frontière maritime, dont les réserves sont estimées à 450 milliards de mètres cubes.

Une formule inédite de partenariat, selon les avis unanimes de nombreux observateurs.

Nouakchott et Dakar gèrent également les enjeux liés à la pêche, dans le cadre d’une formule de partenariat suivant laquelle la Mauritanie concède un nombre important de licences de pêche aux artisanaux sénégalais.

Le problème de la transhumance du bétail mauritanien au Sénégal pourrait également être au centre des échanges en pleine saison sèche, marquée par une expansion de l’insécurité à la frontière Est avec le Mali.

Pays considérés comme stables par les partenaires internationaux, le Sénégal et la Mauritanie doivent également gérer avec une certaine intelligence diplomatique, la vague des coups d’états militaires dans le Sahel.

Un phénomène à mettre au compte des dégâts collatéraux de l’expansion du terrorisme.

Traditionnellement, un nouveau président de la République du Sénégal consacre sa première sortie du pays à la Gambie, suivie de la Mauritanie, en conformité avec l’option diplomatique du bon voisinage.

M. Faye inverse légèrement la tendance en commençant par Nouakchott, et probablement Banjul, dans quelques jours.

Une légère variation de paradigme induite par les enjeux liés au gaz.

Le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a assisté à l’investiture du nouveau président Sénégalais, le 02 avril dernier.

Ce déplacement à Dakar a été précède d’un entretien téléphonique entre les 2 chefs d’Etat.