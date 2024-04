Le ministre de l'Economie préside une réunion des ministres de l'Economie et des Finances et des Gouverneurs des Banques centrales africaines

Le ministre de l'Economie et du Développement Durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, en compagnie du Commissaire à l'Industrie et au Commerce de l'Union africaine, M. Albert Muchanga, a présidé, ce lundi matin, au siège de la commission de l'Union africaine à Washington, une réunion des ministres de l'Economie et des Finances et des Gouverneurs des Banques centrales des États membres de l'Union africaine.

La réunion avait pour objectif de coordonner les positions sur les principales questions soumises au G20, en particulier celles qui concernent l'Afrique, telles que l'approche de la dette durable, la réforme de la gouvernance des institutions financières multilatérales, le financement des infrastructures de soutien au développement et la transition énergétique équitable.

Les participants ont convenu d'un mécanisme de travail coordonné pour garantir les intérêts de l'Afrique lors du prochain sommet du G20 au Brésil en novembre prochain et pour participer activement aux réunions ministérielles et techniques spécialisées qui se tiendront au cours des prochains mois en prélude du sommet.

Outre le ministre de l'Economie, la partie mauritanienne était représentée à la réunion par le ministre des Finances, M. Isselmou Ould Mohamed M'Bady, le Gouverneur de la Banque centrale, M. Mohamed Lemine Ould Dhahbi, le Conseiller à la Présidence de la République, M. Sid'Ahmed Ould Bouh, l'ambassadrice de la Mauritanie à Washington, SEM Cissé Mint Boide, et le Directeur général du Financement et de la Coopération internationale, M. Mohamed Salem Ould Nani.

En marge de cette réunion, la délégation mauritanienne a eu un entretien en tête-à-tête avec le Commissaire à l'Industrie et au Commerce de la commission de l'Union africaine, au cours duquel le mécanisme de coordination relatif au sommet du G20 a été défini entre notre pays, qui préside l'Union africaine, et la Commission de l'Union africaine compétente.