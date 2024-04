La SNIM et Gas to Power : Enjeux, Opportunités et Défis Majeurs dans l’Industrie Minière

Le directeur administratif général de la Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie (SNIM), Mohamed Vall Ould Tleîmidy, a souligné la nécessité pour l’entreprise de réduire ses coûts énergétiques élevés, qui entravent actuellement sa capacité à se diversifier au-delà de la production de minerais de fer. Lors d’une récente déclaration, en marge de la signature d’un contrat d’exploitation des champs de gaz naturel « Banda » et « Tevet », il a mis en avant l’importance de cette nouvelle source d’énergie pour la SNIM.

Avec des réserves estimées à 2,2 trillions de pieds cubes de gaz naturel, les champs de « Banda » et « Tevet » devraient jouer un rôle crucial dans la stratégie énergétique de la SNIM. Le gaz extrait de ces champs sera utilisé pour produire jusqu’à 300 mégawatts d’électricité, fournissant ainsi une source d’énergie fiable pour les activités industrielles et minières de la société.

Cette nouvelle ressource d’énergie devrait permettre à la SNIM de développer un programme de valorisation de sa production de minerais, visant à transformer une partie de ses 14 millions de tonnes de minerais en acier et en billettes. Cette transformation promet d’augmenter les revenus économiques de l’entreprise, renforçant ainsi sa position sur le marché minier régional.

Opportunité d’enrichissement des minerais à faible teneur

La Société Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie (SNIM) avait initialement fixé un ambitieux objectif de production de 40 millions de tonnes de minerai de fer par an, excluant les productions attendues des partenariats et des co-entreprises avec des entreprises étrangères. Cette stratégie comprenait la production de 9 millions de tonnes de minerais enrichis à partir des usines Guelbs (g1 et g2), 9 millions de tonnes de minerais naturellement riches des gisements de la Kédia et Mhaoudat, ainsi que 22 millions de tonnes provenant de deux nouvelles usines d’enrichissement à construire près du gisement de Tizerghaf.

Cependant, après la crise de 2015, caractérisée par une chute des prix de vente à 40 $/tonne et une diminution conséquente des investissements dans le minerai de fer, la SNIM a revu à la baisse cet objectif, le fixant à 26 millions de tonnes. Cette révision a conduit à limiter la production de Tizerghaf à seulement 6 millions de tonnes par an dans un premier temps, tout en ajoutant le nouveau gisement de Fderik pour 2 millions de tonnes de minerai naturellement riches.

Avec l’avènement de l’électricité à bas coût et l’utilisation du gaz naturel, la société pourrait relancer sa stratégie initiale de production de 40 millions de tonnes par an. Cette décision s’appuie sur la possibilité de maximiser l’enrichissement des minerais pauvres, en exploitant cette ressource énergétique moins cher et fiable. La disponibilité d’une source d’énergie abordable rend cette option de plus en plus rentable et attirante pour les investissements extérieurs nécessaires à la construction des usines et de leurs infrastructures connexes.

Également, lééea SNIM est en train de lancer de nouveaux projets miniers de troisième génération, en partenariat avec des acteurs internationaux tels que EL AOUJ, TEKAMUL et TAZADIT, visant une production annuelle de 24 millions de tonnes. L’arrivée du gaz naturel dans cette région promet de jouer un rôle clé dans le démarrage et l’exploitation de ces projets, ainsi que dans l’accélération des autres études en cours, notamment les projets d’uranium, de fer et d’or.

Défis d’innovation et d’énergies vertes

La SNIM démontre un engagement constant envers l’innovation et la modernisation technologique dans le secteur minier mauritanien. En investissant dans des technologies de pointe, l’entreprise vise à accroître l’efficacité de ses opérations tout en réduisant son empreinte environnementale. De plus, la recherche de nouvelles sources d’énergie fiables et durables, y compris l’hydrogène vert, témoigne de son engagement envers la transition énergétique et le développement durable. Ces efforts témoignent de la vision à long terme de la SNIM pour rester compétitive sur les marchés internationaux tout en contribuant positivement à l’environnement et à la société.

Cependant, la SNIM est confrontée à des défis de taille, notamment en ce qui concerne la production d’acier vert, qui devient un critère de plus en plus important sur les marchés mondiaux. La réussite de ces projets de développement, menés en partenariat avec des acteurs internationaux, est essentielle pour assurer la viabilité économique et environnementale de l’entreprise à long terme. En surmontant ces défis, la SNIM pourra consolider sa position en tant qu’acteur majeur dans le secteur minier tout en contribuant à la transformation durable de l’économie mauritanienne.

