L'Association Internationale de Développement prête 48 millions de dollars à notre pays

Son Excellence le ministre de l'Economie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a signé ce jeudi après-midi avec la représentante résidente de la Banque mondiale dans notre pays, Mme. Christina Isabel Banasco Santos, une convention de financement en vertu de laquelle l'Association internationale de développement (IDA) accorde à notre pays un prêt concessionnel d'un montant de trente-six millions deux cent mille (36.200.000) d'unités de Droits de Tirage Spéciaux (DTS), soit l'équivalent de quarante-huit millions (48.000.000) de dollars américains, environ un milliard neuf cent vingt millions (1.920.000.000) MRU.

Ce projet vise à améliorer les bases d'une saine gestion des finances publiques et de la dette, d'améliorer le suivi de la dette des entreprises publiques, de mieux prendre en compte les risques budgétaires et d'améliorer le respect des obligations fiscales et d'élargir l'assiette fiscale. En outre, il vise à renforcer les bases d'une économie compétitive capable de faire face aux changements climatiques en stimulant le marché et en répondant efficacement aux catastrophes et aux chocs climatiques, et à améliorer la gouvernance et la capacité d'adaptation aux changements climatiques dans les zones côtières.

Dans son discours de circonstance, le ministre a déclaré que ce projet permettra d'adopter un cadre systématique pour améliorer la gestion et la transparence de la dette, encourager le respect des recettes fiscales, et mieux gérer les risques budgétaires, y compris ceux liés aux catastrophes et aux chocs climatiques, et proposer des mesures pour les atténuer.

Il a souligné que ce projet permettra de renforcer les bases d'une économie compétitive en améliorant la dynamique du marché, en répondant efficacement aux situations d'urgence et aux catastrophes de manière holistique en respectant l'égalité des sexes, en limitant l'expansion des installations urbaines dans les zones à risque, et en améliorant la gouvernance et la capacité de résistance aux changements climatiques dans les zones côtières.

Il a ajouté que la mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement constant du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à œuvrer pour le renforcement de la bonne gouvernance, du développement durable, de la promotion du genre, de la réduction de la fragilité, du soutien à la résilience et de la lutte contre les effets des changements climatiques.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'il s'agit là d'une nouvelle opportunité de coopération fructueuse et multiforme entre notre pays et la Banque mondiale, saluant l'esprit de coopération qui prévaut entre ceux-ci, tout en appelant les unités qui seront chargées de la gestion et du suivi de la mise en œuvre de ce projet à faire preuve de vigilance, de sérieux et d'esprit d'innovation afin que les résultats et les objectifs escomptés soient atteints, dans les meilleures conditions et selon les meilleures spécifications.