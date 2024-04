Environnement : L’Ong Ensemble sensibilise sur les gestes éco-responsables

L’ong environnementale Ensemble a lancé, il y a quelques semaines, son projet, Nouakchott ville propre. Un ambitieux challenge quand on sait combien les problèmes qui se posent à notre pays en général et en particulier à notre capitale, en matière de protection de l’environnement et la création d’un meilleur cadre de vie sont têtus. Nouakchott est une ville qui croule sous le poids des ordures et sous la menace de la montée de l’océan atlantique, conséquence du changement climatique. Deux activités de sensibilisation ont marqué ce démarrage.

La première a ciblé deux établissements scolaires de la capitale, notamment l’école d’excellence, ex-CC des jeunes filles et le lycée excellence 4 situé non loin de l’ambassade de France à Nouakchott. Ici, les équipes de l’Ong se sont transformées en instituteurs du jour pour dispenser des conseils aux apprenants, lesquels portaient sur des gestes éco-responsables (ne pas jeter les ordures n’importe où et n’importe comment…). De longs moments d’échanges se sont instaurés entre les visiteurs et les élèves et qui ont démontré tout l’intérêt et le rôle que les jeunes esprits pourraient jouer à la maison et dans la rue. Le pari est de faire d’eux des acteurs en matière de protection de l’environnement, indique la présidente de l’Ong, Assia Kamara.

Le deuxième programme de Nouakchott Ville Propre consiste à sensibiliser les familles sur la nécessité de se doter d’une poubelle au lieu de balancer les ordures liquides ou solides dans la rue. L’Ong a mis en place un programme dénommé : Une maison, Une poubelle. En effet, on aura beau sensibiliser, éduquer et informer les citoyens, le résultat sera sans effet si les familles ne disposent pas de poubelles de proximité qui seront ramassées et transportées ailleurs. C’est à un véritable changement de mentalités et de comportements que prêche l’Ong Ensemble. Une croisade qui requiert la participation et la contribution de tous les citoyens et bonnes volontés. Ces activités ont été menées en collaboration avec l'influenceuse Esma Kane et l'artiste Hamzo Bryn.

Créée en aout 2023, l’Ong Ensemble a pour objectifs : d’œuvrer contre le changement climatique, et pour la préservation des écosystèmes ; de mobiliser et de sensibiliser les populations à agir au quotidien ; de poser des solutions quant à la gestion des déchets et son impact sur la santé publique et l’environnement.