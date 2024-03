Pratique du sport à jeun : avantages et précautions à prendre

En ma qualité de représentant de l’Association africaine d’aïkido et arts associés, ainsi que du Kun minh dao (discipline d’auto-défense et de soins énergétiques affilée à la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées), je vais vous présenter dans cet article les avantages du sport à jeun et les précautions à prendre dans sa pratique. Poursuivre une activité physique à jeun suscite tout-à-la-fois l'intérêt et des débats au sein de la communauté sportive. Certains en vantent les bénéfices pour la perte de poids et l'amélioration de la santé métabolique, d'autres mettent en garde contre les risques potentiels pour la santé et les performances.

Avantages

Augmentation de la perte de graisse : en l'absence de réserves de glycogène, le corps puise davantage dans ses graisses pour obtenir de l'énergie et cela peut favoriser la perte de poids chez certaines personnes. Amélioration de la sensibilité à l'insuline : des études le suggèrent, soulignant que cela peut être bénéfique pour la régulation de la glycémie et la prévention du diabète de type 2. Stimulation de la production de catécholamines : l'exercice à jeun peut stimuler la libération de ces hormones qui favorisent la lipolyse (dégradation des graisses) et augmentent la dépense énergétique. Meilleure utilisation des acides gras : ainsi sollicité, votre corps utilise plus efficacement les acides gras comme source d'énergie, ce qui peut améliorer les performances à long terme.

Précautions à prendre

Écoutez votre corps : l’exercice à jeun n'est pas adapté à tout le monde. Certaines personnes peuvent ressentir des étourdissements, des nausées ou une baisse de performance. Arrêtez-vous au moindre symptôme inquiétant. Hydratez-vous : il est essentiel de rester hydraté et plus encore lorsque vous faites du sport à jeun. Buvez suffisamment d'eau avant, pendant et après votre séance d’entraînement. Privilégiez les activités à faible impact, comme la marche, le yoga ou la natation, pour réduire le stress sur votre corps. Alimentez-vous après votre activité : sitôt achevé votre séance sportive, consommez un repas équilibré pour reconstituer vos réserves de glycogène et favoriser la récupération musculaire.

En conclusion, retenons que l'exercice à jeun peut offrir certains avantages, notamment en ce qui concerne la perte de poids et la santé métabolique. Mais il est important de prendre des précautions et d'écouter votre corps afin d’éviter les risques potentiels pour la santé et les performances. Avant de commencer un programme d'exercice à jeun, consultez un professionnel de la santé ou un entraîneur personnel pour déterminer s'il convient à vos besoins et à votre condition physique actuelle. Lorsqu'il est pratiqué de manière responsable, l'exercice à jeun peut être un outil efficace pour atteindre vos objectifs de santé et de fitness.

Babacar Diop

Coach d’entreprise, chargé de cours

babacardiopcoah@gmail.com