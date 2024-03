Attijari Bank Mauritanie offre 100 kits alimentaires à des familles nécessiteuses

Dans le cadre des ses actions RSE (responsabilité sociale d’entreprise), et à l'occasion du mois Sacré de Ramadan, Attijari Bank Mauritanie a procédé Vendredi 22 Mars, à la distribution de 100 kits alimentaires pour des familles nécessiteuses en collaboration avec l'association El Mohammedia pour le développement rural.

Organisée au terrain de basket de l'ancienne Maison des Jeunes, avec la participation du DG et du Top Management de la banque, cette action de distribution a été mise en œuvre par l'ONG, laquelle a procédé à l’identification des nécessiteux dans plusieurs quartiers de la capitale. L’objectif de cette opération, la deuxième du genre, est de soulager, tant soit peu, les familles démunies, en ce mois béni du Ramadan. Chaque kit comprend du riz, de l’huile, des oignons, des pommes de terre, du sucre, du blé, du lait en poudre et des dattes. Un soutien important pour les bénéficiaires, fortement affectés, en cette période, par « la flambée exorbitante et inexpliquée des prix des produits de première nécessité », a indiqué la secrétaire générale de l’Association El Mouhammedia , Mme Zeinabou Sall. Dans son mot, elle a vivement remercié Attijari Bank, venue rééditer le soutien qu’elle avait octroyé, en cette période de l’année dernière. Elle a invité la Banque à poursuivre cette action humanitaire qui soulage des familles nécessiteuses.

Selon la SG, le geste de la Banque est intervenu au moment où bon nombre de bénéficiaires de l’année passée se demandaient si Attijari Bank allait, comme l’an dernier, aider les nécessiteux. C’est vous dire combien ces colis étaient attendus pour soulager ces familles, après l’écoulement de la première décade du mois béni du Ramadan. Aussi, plusieurs t-shirts et casquettes, frappés de l’effigie de la Banque ont été distribués.

Il est à rappeler également que cette action humanitaire constitue une illustration de deux des valeurs fortes du groupe Attijariwafa Bank, qui sont la solidarité et la citoyenneté.