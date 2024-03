Chronique : Entre Nous

Plusieurs années après l’ouverture de l'aéroport international de Nouakchott finalement nommé « Oumou Tounsi », aux biceps d'un ancien Président dur de tête, avec ce que cela a suscité de réclamations, voilà le pont de Riyadh inauguré sous l'appellation « Taa'zour ». Sans une deuxième controverse et donc a priori jamais sans trois. Ainsi les grosses œuvres continuent à tomber sur nos têtes. Ni le président ni le gouvernement ne savent pas quoi faire avec leur peuple. Un peu comme « je l'ai transporté, il a crié ; je l'ai déposé, il a crié. Alors que vais-je lui faire ? » Que veut le peuple ? Faire ou ne pas faire ? Signer les conventions ou ne pas les signer ? Dialoguer avec les partis de l'opposition ou ne pas dialoguer ? Une convention, c'est une convention : il y a des hauts et des bas ; des dessus et des dessous. Un parti, c'est un parti. Reconnu ou pas reconnu. Et puis il faut comprendre que les produits alimentaires sont chers. « C'est normal », dit le porte-parole du gouvernement, « c'est le Ramadan, les Mauritaniens achètent beaucoup, alors les prix grimpent ». C'est tellement simple à comprendre, c'est le b. a. ba de la loi du marché, la fameuse histoire de l'offre et de la demande. Il y a trois catégories de Nous. Ceux qui n'ont rien. Ceux qui ont un peu. Ceux qui ont tout. Monsieur le porte-parole du gouvernement, pour acheter, il faut avoir de l'argent et pour avoir de l'argent, il fallait laisser le gouvernement s'entendre avec les Européens. Qui mieux que le chef des patrons connaît les produits, les affaires, les petites et les grandes industries, les investissements en tout : en médicaments, en bâtiment, en prestations de services (air, mer, terre), en téléphonie mobile et entreprises de connexion et de déconnexion ? Alors, quand le président du patronat dit que nous sommes autosuffisants en œufs de poulets – bien que, personnellement, je ne connaisse pas d’autres œufs que ceux des poules et poulettes – c'est que nous sommes autosuffisants. L'autosuffisance en riz, en lait, en viande et autres viendra plus tard. Le peuple doit savoir attendre. Il n’y a que la mort qui vient en même temps. Les grosses infrastructures, l'argent, les conventions, tout ça, ça viendra avec le temps, comme disait l'autre athlète de chez nous à qui les supporters demandaient de foncer pour éviter de finir très bon dernier dans un marathon et auxquels Bourly répondit que « ça viendra avec le temps ». Salut !

Sneiba El Kory