L’ONT signe un accord avec les Iles Canaries sur fond de développement de la promotion et du développement du secteur touristique

L’Office National du Tourisme a signé un important accord avec la Chambre de commerce, d'industrie et de navigation d'Espagne sur l'échange d'informations, d'expertise et de formation.

Un accord qui intervient dans le cadre de la politique de l’Office visant à promouvoir et développer le secteur touristique en Mauritanie.

L’accord a été signé du côté espagnol, par M. Luis Padrón López Lopez, Président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de navigation d'Espagne et du côté mauritanien par M. Mahfoudh Ould Jiyid, Directeur Général de l'Office National du Tourisme.

Le secrétaire général de la Fédération du tourisme, M. Merehbe Ould Khnaver et certains acteurs du secteur avaient assisté à cette cérémonie de signature.

Cet accord est considéré comme l'un des programmes les plus importants de l'histoire du tourisme entre l'ONT et et les Îles Canaries.

Une délégation des îles Canaries devra se rendre en Mauritanie en septembre prochain pour tenir plusieurs rencontres et contacts avec les acteurs du secteur touristique mauritanien.

Les responsables de cet accord entendent bénéficier de l'expérience des îles Canaries, qui attirent chaque année 16 millions de touristes.