Lexeiba 1: canicule et soif en période de Ramadan

La ville de Lexeiba1, capitale d'une moughataa de création récente, est confrontée à un problème de soif, depuis plusieurs jours.

Une pénurie d’eau potable dont le caractère désastreux réside dans le timing: ramadan et forte canicule.

Les 4 forages de la ville ne suffisent plus à son approvisionnement en eau potable.

Un manque imputable à la pression démographique des dernières années, du fait de l’arrivée de nouvelles communautés attirées par le processus d’urbanisation.

La ville est approvisionnée par quartier, mais des habitations restent sans eau pendant plusieurs jours.

Les ressources hydriques de Voum Gleita n’arrivent plus depuis 3 mois.

Une source dont la rupture est motivée par la nécessité de permettre l’accès à l’eau de localités situées en hauteur.