RFD: Communiqué de presse

Hier soir, 5 Ramadan 1445 - 15 mars 2024, se sont conclues les journées nationales de concertation sur la préparation de l’élection présidentielle et la gouvernance politique, à l’ancien palais des congrès.

La classe politique en grande majorité, l’ensemble des centrales syndicales et les principales organisations de la société civile ont pris part à cet atelier, où les échanges se sont déroulés dans une atmosphère sereine et responsable.

Au début de la cérémonie de clôture, il a été fait lecture du rapport de synthèse des résultats de l’atelier, reflétant les sujets d’intérêt exprimés par les participants, ce qui n’a donné lieu à aucune objection.

Les travaux de cet atelier et les recommandations qui en sont sorties ont confirmé l’efficience de l'approche adoptée par les signataires du Pacte Républicain, reposant sur la nécessité d'une concertation sérieuse et constructive autour des grandes questions nationales, afin de trouver des solutions consensuelles en vue de conduire notre pays vers davantage d'unité, d'harmonie, de cohésion sociale, de démocratie, de développement et de prospérité.

Dans le même contexte, d'autres ateliers seront organisés prochainement sur les thématiques liées à l'unité nationale et à la cohésion sociale, aux conditions de vie des populations, aux institutions démocratiques et à l'État de droit, à la lutte contre la corruption, au développement durable, à l'autonomisation au profit des femmes, des jeunes et des personnes aux besoins spécifiques, à la protection de l’environnement…

Nouakchott, le 6 Ramadan 1445 - 16 mars 2024

Le Département de la Communication du RFD