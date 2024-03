Affaire Mamoudou Diop ‘’Baba’’ : le présumé meurtrier  démasqué et écroué

La famille de Mamoudou Diop ‘’Baba’’, qui réclamait justice, suite à l’assassinat de leur fils, vient d’obtenir gain de cause. Après plusieurs semaines d’investigations, la police a procédé à l’arrestation du présumé meurtrier du jeune Mamoudou Diop ‘’Baba’’ (20 ans) tué dans la nuit du 2 au 3 mars dernier non loin du Centre National d’Oncologie. Il s’agit d’un tenancier (waguaf) d’une épicerie. Lors de son interrogatoire, il aurait avoué le crime, après avoir reconnu que c’est lui-même qui aurait lancé le fer en direction de Baba Diop, a affirmé Abdoulaye Diop, père de la victime qui a été associé à tout le déroulement de l’enquête.

Déféré mercredi 13 mars au parquet du tribunal de Nouakchott Ouest, le présumé meurtrier a été mis sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile de Nouakchott. Abdoulaye Diop lave son défunt fils de tout soupçon. Selon lui, une bande qui aurait précédé celle de l’arrivée de son enfant aurait dérobé des fruits des différents étals. Croyant à une autre attaque, les gérants étaient prêts à en découdre et s’étaient munis de certains objets tranchants. Abdoulaye Diop s’est félicité du déroulement minutieux de l’enquête et du rôle déterminant du procureur de la République de Nouakchott Ouest, M. Ethmane Yatma qui a veillé au grain et tenu à ce que la famille soit informée de tout le processus. S’étant rendu à la morgue du Centre hospitalier national où s’étaient regroupés les proches de la victime et autres activistes, le procureur de la République, connu pour son intégrité et son professionnalisme, avait rassuré la famille et promis l’arrestation du meurtrier de leur fils quel que soit son statut. Il a tenu parole.

En outre, Abdoulaye Diop a tenu à remercier les députés Diop Amadou Tidjane, président du FRUD-Espoir Mauritanie, Khaly Diallo et Balla Touré ainsi que toutes les bonnes volontés qui les ont soutenus durant cette épreuve difficile.