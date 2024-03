FMI:  Quels avantages peut tirer la Mauritanie du FRD?

La Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) est un fonds fiduciaire créé par le Fonds Monétaire International (FMI), pour offrir à des pays engagés dans des réformes « une offre de financement abordable et à long terme ».

La Mauritanie est désormais admissible à ce fonds, sous réserve de l’approbation des conclusions de la mission effectuée dans le pays par une délégation de l’institution du 26 février au 08 mars 2024.

Celle-ci a rencontré les autorités gouvernementales, la classe politique et de nombreux autres segments de la société.

Le ministre de l’économie et du développement durable, Abdelsalam Mohamed Saleh, a présenté une communication relative aux perspectives

ouvertes par « l’éligibilité » à ce fonds au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, du mercredi 13 mars 2024.

La Mauritanie va bénéficier «d’une enveloppe de 258,71 millions de dollars, soit 9,83 milliards de MRU, qui seront décaissés entre janvier 2024 et octobre 2026 ».

Ce fonds va jouer un rôle important « dans la résilience et la durabilité, pour aider les pays à faible revenu, à relever les défis structurels liés notamment au changement climatique et aux pandémies. Dans le cas de la Mauritanie, ce programme est bâti sur 4 axes principaux : l’intégration de la dimension climat dans la gestion des finances publiques et des investissements publics; la protection sociale contre les chocs climatiques; la de-carbonisation; le renforcement de la visibilité financière et le cadre institutionnel

de la gestion de l’eau ».