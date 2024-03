﻿Mauritanie/FMI : bientôt de nouveaux décaissements au titre du FEC, MEDC et FRD

Le gouvernement devrait bientôt bénéficier de décaissements de la part du Fonds Monétaire International (FMI), au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD).

Le Fonds Monétaire International (FMI) vient d’achever à Nouakchott une mission consacrée aux deuxièmes revues au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et la première revue au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), selon un communiqué de l’institution publiée lundi.

La mission du FMI, dirigée par Félix Fischer, s’est déroulée du 26 février au 08 mars 2024.

Son rapport est important puisque « son approbation par le Conseil d’Administration du FMI, conduirait au décaissement d’environ 21,3 millions de DTS (28,4 millions de dollars), dont 6,44 millions de DTS (environ 8,58 millions de dollars) dans le cadre du FEC et du MEDC et d’un décaissement de 14,86 millions de DTS (environ 19,79 millions de dollars) dans le cadre du FRD », signale le communiqué.

La mission dégage par ailleurs les chiffres macroéconomiques clés et les perspectives.

Le document annonce « qu’en 2024, la croissance atteindrait 4,3%contre 3,4% en 2023, tirée par les performances du secteur non extractif.

L’inflation a fortement ralenti en se situant à 2,6% en février 2024, contre 9% en février 2023, en raison de la baisse des prix des produits des matières premières et du resserrement de la politique monétaire.

En fin 2023, le solde primaire non extractif, dons compris, a atteint -5,3% du PIB (contre -7,26% en 2022). Sur la base des données préliminaires, le déficit du compte courant devrait se réduire à 9,8% du PIB en 2023 (contre 16,7% en 2022).

Les réserves internationales se sont stabilisées à un niveau adéquat de 2 milliards de dollars en 2023».

Toutefois « les perceptives économiques demeurent incertaines. Une escalade des tensions géopolitiques pourrait affecter la Mauritanie, en provoquant de nouveaux chocs des termes de l’échange. En outre, des catastrophes climatiques pourraient détériorer les infrastructures, les terres arables, la production agricole et créer une insécurité alimentaire relativement élevée.

Des retards dans le démarrage de l’exploitation du projet gazier Grand Tortue/AHMEYIM (GTA), ainsi que la fluctuation défavorable des prix sur les marchés des matières premières, pourraient réduire les recettes budgétaires, accroitre les besoins de financement extérieur et aggraver le profil de la dette à moyen terme.

Cependant, la mise en œuvre de GTA et d’autres futurs grands projets miniers amélioreraient la croissance économique », peut-on-lire dans le communiqué du FMI.